Niemcom udało się zmierzyć najkrótszy dotąd odcinek czasu

Chociaż dla nas sekunda to bardzo krótka jednostka czasu, w skali atomowej sekunda stanowi całą wieczność. Na przykład, aby przerwać i uformować wiązania chemiczne potrzeba zaledwie femtosekund, podczas gdy femtosekunda to. Są jednak wydarzenia, które trwają jeszcze krócej. Naukowcy właśnie zdołali dokładnie zmierzyć czas trwania jednego z krótszych dotąd poznanych – przejścia światła przez cząsteczkę wodoru.Zatem, ile czasu światło potrzebuje, aby przejść przez cząsteczkę wodoru? Dokładnie 247 zeptosekund, a 1 zeptosekunda to zaledwie 0,000 000 000 000 000 000 001 sekundy.Pomiar wraz ze swoimi współpracownikami przeprowadził Reinhard Dörner z Uniwersytetu Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie. Uczeni wykorzystali do niego akcelerator cząstek o nazwie, należący do laboratorium fizyki i ośrodka badawczego zlokalizowanego w Hamburgu – DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron).W ramach swoich wysiłków zespół naukowców doprowadził do zderzenia z cząstkami wodoru promieni rentgenowskich. Najpierw ustawiono jednak energię wspomnianych promieni tak, aby pojedynczy foton, czyli cząsteczka światła, wybił dwa elektrony z cząsteczki wodoru (pojedyncza cząsteczka wodoru posiada dwa protony i dwa elektrony).Gdy promienie rentgenowskie uderzyły w cząstkę wodoru, foton wybił najpierw jeden elektron z cząsteczki, a potem drugi. Te interakcje doprowadziły do powstania interferencji fal, którą Dörner był w stanie zmierzyć z pomocą specjalnego mikroskopu o nazwie(Cold Target Recoil Ion Momentum Spectroscopy) – mikroskopu zdolnego do rejestrowania szybkich reakcji atomowych.