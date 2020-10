Betelgeza mniejsza, niż myślano. Jest też znacznie bliżej Ziemi

Zaskakujące rezultaty obserwacji.





„Rzeczywisty fizyczny rozmiar Betelgezy był swego rodzaju tajemnicą – wcześniejsze badania sugerowały, że mogła być ona większa niż orbita Jowisza”

„Nasze wyniki wskazują, że Betelgeza wypełnia tę orbitę tylko w dwóch trzecich i posiada promień 750 razy dłuższy niż promień Słońca.”

Twardy orzech do zgryzienia

Betelgeza to gwiazda, która nie tak dawno temu była bohaterką niejednego nagłówka w Internecie. Ten czerwony nadolbrzym pod koniec poprzedniego roku zaczął wykazywać bardzo dziwne zachowanie – nagle przestał świecić tak jasno jak dotychczas, ale po pewnym czasie wrócił do oryginalnej jasności, i długo nikt nie wiedział dlaczego . Zagadkę tego wydarzenia rozwiązano dopiero w sierpniu. Teraz o Betelgezie znowu robi się głośno, ale nie za sprawą jej zachowania a rozmiaru i dystansu dzielącego ją od Ziemi.W związku z wspomnianym niedawnym dziwacznym zachowaniem Betelgezy astronomowie ostatnio bardzo bacznie przyglądali się gwieździe i dokładnie analizowali zbierane na jej temat dane. W rezultacie doszli oni do zaskakujących wniosków. Zdaniem zespołu, któremu przewodzili badacze z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (ANU), Betelgeza jest znacznie mniejsza, niż dotychczas myślano. Poza tym, znajduje się ona bliżej Ziemi., powiedział astronom László Molnár z Obserwatorium im. Miklósa Konkoly’ego-Thege.Oszacowanie rozmiaru Betelgezy nigdy nie było łatwym zadaniem. To dlatego, że Betelgeza nie jest książkowym przykładem gwiazdy stanowiącej gładziutką kulę. Jej powierzchnia jest nierówna, a na dodatek cała pulsuje.W 1921 roku po praz pierwszy zmierzono średnicę kątową Betelgezy. Jak się jednak okazało, wynik tego pomiaru był zależny od długości fali, w której dokonywany jest pomiar – ponieważ gaz tworzący otoczkę gwiazdy i jej atmosferę ma różną grubość optyczną w zależności od zakresu promieniowania. Poza tym, podczas późniejszych obserwacji pokazano, że Betelgeza się kurczy. Tak czy siak, wówczas określono, że jej średnica odpowiadała mniej więcej połowie dystansu dzielącego Ziemię i Słońce. Co istotne, wynik ten miał bezpośredni związek z odległością dzielącą nas i Betelgezę, a jak wtedy uważano, wynosiła ona 180 lat świetlnych.