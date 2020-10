Nowy łazik NASA. DuAxel poradzi sobie na Marsie z najtrudniejszym terenem

Zobacz jego prototyp w akcji.





Nie tak dawno, bo 30 lipca bieżącego roku, NASA wysłała na Marsa swój kolejny łazik – Perseverance. Jest to maszyna o możliwościach większych niż wszystkie dotychczasowe łaziki agencji, ale mimo to wciąż podobna do łazików pokroju Curiosity czy Opportunity. W związku z tym nawet Perseverance nie będzie w stanie poruszać się po najtrudniejszym marsjańskim terenie – w szczególności po bardzo stromym zboczach. Przeciwnie powinno być w przypadku nowego łazika, którego prototyp NASA właśnie zaprezentowała.



Łazik z asem w rękawie

DuAxel, bo tak brzmi nazwa łazika, w przeciwieństwie do innych stworzonych przez NASA pojazdów tego typu, jest wyposażony w dwa koła i dlatego też przypomina raczej ziemskie, niż marsjańskie dwuślady. Dla porównania, Curiosity oraz Perseverance posiadają po sześć kół. Chociaż mniejsza liczba kół na pierwszy rzut oka może świadczyć o tym, że dla łazika DuAxel poruszanie się po powierzchni Czerwonej Planecie będzie trudniejsze, niż dla łazików sześciokołowych, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Już tłumaczę, dlaczego.



Otóż, DuAxel to właściwie dwa łaziki w jednym. Stanowi on parę dwukołowych łazików połączonych ze sobą – stąd nazwa DuAxel. Jeżeli maszyna ma zbadać na Marsie strome zbocze, ta może podzielić się na dwa łaziki, z czego jeden pozostanie obok zbocza działając niczym kotwica, a drugi, przytwierdzony linką do pierwszego, stoczy się w dół, przeprowadzając po drodze przeróżne badania.



