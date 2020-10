Uważano, że ta galaktyka nie powinna istnieć. Właśnie rozwiązano jej zagadkę

Oto Dragonfly 44.





„Dragonfly 44 (DF44) przez te wszystkie lata była anomalią, której nie można było wyjaśnić z pomocą istniejących modeli formowania się galaktyk.”

„Teraz wiemy, że poprzednie wyniki były błędne i że DF44 w ogóle nie jest nadzwyczajna. Pora zostawić ten temat za sobą.”

Kosmiczna zagadka

Galaktyka pozornie nietypowa

Dragonfly 44 to interesująca galaktyka położona w gwiazdozbiorze Warkocz Bereniki, jakieś 330 milionów lat świetlnych z dala od Ziemi. Co sprawia, że jest taka interesująca? W 2016 roku zdeterminowano, że składa się ona niemal wyłącznie z ciemnej materii – w 99,99 procenta. To było dla naukowców zaskakujące. Zgodnie z przyjętymi modelami powstawania galaktyk, taka galaktyka nie powinna istnieć. Zatem, dlaczego istnieje? Te zagadkę właśnie rozwiązano., powiedział Teymoor Saifollahi z holenderskiego Instytutu Astronomicznego im. Jacobusa Kapteyna.Tak, właśnie okazało się, że Dragonfly 44 wcale nie składa się w 99,99 procenta z ciemnej materii. Oznacza to, że nie musimy już zastanawiać się nad tym, czy nasze modele powstawania galaktyk są błędne lub niepełne. Ale czym tak właściwie jest ta cała ciemna materia?W skrócie, ciemna materia to tajemnicza (bo w zasadzie nie wiemy czym jest dokładnie) materia nieemitująca i nieodbijająca promieniowania elektromagnetycznego, znana za sprawą wywieranych przez nią efektów grawitacyjnych, uważana jest za kluczowy element w procesie powstawania galaktyk. Przyciąga ona do siebie atomy gazów, które z czasem te galaktyki tworzą.Ciemnej materii nie jesteśmy w stanie ujrzeć, ale to, czy jakaś galaktyka ją zawiera, można stwierdzić na podstawie tego, jak wiruje. Ciemna materia sprawia, że galaktyka wiruje szybciej niż w przypadku, gdyby galaktyka składała się tylko z tej materii, którą widzimy. Dlatego wiemy, że widoczna materia odpowiada tylko za 85% masy wszystkiego, co znajduje się we Wszechświecie.Dragonfly 44 to galaktyka zgoła inna niż Droga Mleczna. Jej jasność jest niezwykle niska, co sugeruje, że w jej obrębie znajduje się około 1000 razy mniej gwiazd niż w naszej galaktyce. Dlatego pomiar jej masy, dokonany w 2016 roku, była taki zaskakujący. To ten pomiar masy zasugerował, że DF44 składa się w 99,99 procenta z czarnej materii. Zgodnie z nim DF44 powinna dysponować masą równą masie Drogi Mlecznej.