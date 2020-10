ESA: Kosmiczne śmieci stanowią coraz większy problem

Nowy raport nie pozostawia złudzeń.





Zanim ludzkość zaczęła wysyłać w kosmos wszystkie swoje pojazdy, przestrzeń wokół atmosfery Ziemi była miejscem, cóż, czystym. 67 temu, gdy ZSRR wystrzeliło Sputnika 1, wszystko się odmieniło. Od tego momentu naszej planecie towarzyszy na orbicie mnóstwo śmieci, których liczba nieustannie rośnie. Te stają się coraz bardziej uciążliwe.



Jak Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wykazała w swoim najnowszym



Co ciekawe, potencjalne kolizje nie są największym zagrożeniem związanym z obecnością odpadów na orbicie. W ciągu ostatnich 10 lat kolizje były odpowiedzialne zaledwie za 0,83 procenta wszystkich przypadków fragmentacji kosmicznych śmieci.



„Największy udział w ‘problemie kosmicznych śmieci’ mają eksplozje na orbicie, spowodowane pozostawionymi w kosmosie źródłami energii – paliwem i bateriami – na pokładzie rakiet i innych pojazdów.” , powiedział Holger Krag, szef Programu Bezpieczeństwa Kosmicznego w ESA. „Chociaż od lat podejmuje się kroki, które mają im zapobiegać, nie zauważamy spadku częstotliwości występowania takich zdarzeń.”



Udział różnych przyczyn fragmentacji kosmicznych śmieci na przestrzeni lat. Najczęściej do fragmentacji dochodzi za sprawą kolizji bądź eksplozji paliwa lub baterii. | Źródło: ESA



O problemie kosmicznych odpadów mówi się już od lat 60. XX wieku, ale potrzeba było naprawdę dużo czasu, aby wszczęto jakiekolwiek działania w celu łagodzenia go. Te działania, takie jak wykorzystywanie rakiet wielokrotnego użytku czy projektowanie wytrzymalszych pojazdów, odporniejszych na fragmentację, nie dają jednak wiele. W ciągu dwóch ostatnich dekad co roku dochodziło przynajmniej do 12 przypadków fragmentacji odpadów. Ba, ta liczba ciągle rośnie. Tymczasem, kosmiczne śmieci podróżują na orbicie z takimi prędkościami, że wystarczy nawet najmniejszy odłamek, aby spowodować awarię satelity.