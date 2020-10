Koronawirus może przetrwać na ekranie smartfona dłużej, niż sądzono

Dezynfekuj swój telefon.





Praca o dużym znaczeniu

Niepokojące wyniki

„Trwałość SARS-CoV-2 na szkle i winylu (obydwa materiały są powszechnie wykorzystywane w ekranach smartfonów i ochraniaczach ekranu) sugeruje, że urządzenia z ekranem dotykowym mogą stanowić potencjalne źródło transmisji i powinny być regularnie dezynfekowane, zwłaszcza w środowiskach o wielu użytkownikach.”

Dbaj o higienę – i swoją, i smartfona

Noszenie maseczek w miejscach publicznych to tylko jeden z wielu środków, który ma pozwolić na powstrzymanie rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Ważne jest też, aby regularnie myć nie tylko ręce, ale również powierzchnie przeróżnych gadżetów, których dotykamy na co dzień – w szczególności smartfonów. Istotę tej czynności podkreśliły właśnie najnowsze badania przeprowadzone przez uczonych z Australii.Wynikami wspomnianych badań podzielono się w czasopiśmie Virology Journal. Praca naukowców z CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation), australijskiej agencji rządowej do spraw badan naukowych, pokazuje, że koronawirus SARS-CoV-2, powodujący chorobę COVID-19, może przetrwać niemal miesiąc na szkle, stali nierdzewnej, powierzchni winylowej, a także papierowych i polimerowych banknotach.Australijscy uczeni przeprowadzili swoje eksperymenty w ciemności, aby wykluczyć wpływ na wirusa światła ultrafioletowego. Podczas badań wytrzymałość SARS-CoV-2 przetestowano w temperaturze otoczenia wynoszącej 20, 30 praz 40 stopni Celsjusza. Próbki z powierzchni zawierających szczepy wirusa pobierano w różnych punktach czasowych.Jakie były rezultaty opisanych wysiłków? Chociaż wiele sztuk wirusa „umierało” na wspomnianych wcześniej powierzchniach już po kilku dniach, „żywych” jego przedstawicieli izolowano z nich nawet po 28 dniach. Mowa o wirusach przechowywanych w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Dla porównania, w temperaturze 40 stopni Celsjusza koronawirus „wymierał” całkowicie na szkle, stali nierdzewnej, powierzchni winylowej oraz papierowych i polimerowych banknotach w mniej niż 24 godziny.Wyniki opisanych badań świadczą o tym, że koronawirus SARS-CoV-2 potrafi stwarzać zagrożenie dłużej, niż dotychczas sądzono. Pokazują one, jak istotne jest regularne mycie i dezynfekowanie swoich podręcznych urządzeń. W końcu, takie materiały jak szkło i polimery winylowe spotykane są na powierzchni każdego smartfona., czytamy w pracy opublikowanej na łamach Virology Journal.Dla porównania, poprzednie badania sugerowały, że SARS-CoV-2 może przetrwać zaledwie 4 dni na szkle i banknotach oraz 7 dni na stali nierdzewnej i plastiku. Jak widać, różnica w porównaniu do najnowszych badań jest spora.Niezależnie od tego, którzy uczeni mają rację, warto dezynfekować i myć swój smartfon regularnie, na przykład z pomocą specjalnych chusteczek do ekranów czy urządzeń dezynfekujących światłem UV. Pomyślcie ile razy w ciągu dnia dotykacie powierzchni w przestrzeni publicznej, a następnie chwytacie za smartfon. Jeżeli zastosujecie się do powyższego zalecenia, zmniejszycie szansę na to, że przeniesiecie potencjalnego wirusa na przykład na swoją twarz, ułatwiając mu zainfekowanie organizmu.Źródło: Virology Journal , fot. tyt. Pexels/Giftpundits.com