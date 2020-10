Nowe wideo NASA zabierze cię w podróż dookoła Jowisza

Przyjrzyj się gazowemu gigantowi z perspektywy sondy Juno.





Gazowy gigant z bliska

Zasługa sondy Juno, i nie tylko

„Sekwencja łączy 41 nieruchomych obrazów wykonanych przez Juno Cam, wyświetlanych cyfrowo na kuli. Wirtualna ‘kamera’ pozwala przyjrzeć się Jowiszowi pod różnymi kątami, podczas gdy pojazd kosmiczny go mija.”

NASA regularnie rozpieszcza miłośników astronomii. Agencja realizuje jednocześnie wiele misji związanych z eksploracją kosmosu i nieustannie dzieli się danymi czy zdjęciami pozyskanymi w ich ramach. Choć i same zdjęcia potrafią zapierać dech w piersiach, jeszcze mocniej efekt ten wywołują liczne filmy, które z tych fotografii powstają. Kolejny taki film NASA właśnie opublikowała.Do jakiego zakątku kosmosu zabierze Was ostatni materiał, którym podzieliła się amerykańska agencja kosmosu? Ten pozwoli Wam znaleźć się w pobliżu Jowisza, największej planety w Układzie Słonecznym, i popodziwiać go z perspektywy sondy Juno. To dopiero wirtualna przygoda!Za sprawą wideo NASA, stworzonym z użyciem zdjęć wykonanych przez sondę Juno, będziecie mogli bardzo dobrze przyjrzeć się północnemu biegunowi Jowisza, jego charakterystycznym pasmom chmur, a także licznym panującym w jego atmosferach burzom. Jedna z burz, którą zobaczycie, to oczywiście Wielka Czerwona Plama – ogromny antycyklon wiejący od co najmniej 356 lat. Co istotne, wideo towarzyszy epicka ścieżka dźwiękowa, która podkreśla to, jak wielką planetą jest Jowisz.Twórcą powyższego filmu jest Kevin Gill, który pracuje w NASA jako inżynier oprogramowania. Widoki przedstawione na wideo zostały uchwycone przez sondę Juno z pomocą kamery JunoCam. To za sprawą tej kamery NASA od 2016 roku może dzielić się przepięknymi zdjęciami gazowego giganta, jakim jest Jowisz., informuje NASA.