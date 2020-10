Wkrótce Mars mocno zbliży się do Ziemi. Kolejny taki moment za 15 lat

Wydarzenie, które szkoda przegapić.





Mars w opozycji

Następne takie zbliżenie w 2035 roku

Mars – jak wypatrzeć podczas zbliżenia do Ziemi

Nie bez powodu NASA i inny agencje kosmiczne wysyłają na Marsa swoje pojazdy co około dwa lata. To dlatego, że Mars i Ziemia, które obydwie położone są na nieco eliptycznych orbitach, cyklicznie się do siebie zbliżają i oddalają. Naukowcy ten fakt wykorzystują, odpowiednio planując swoje misje. Co jednak ciekawe, raz na kilkanaście lat dystans między tymi planetami zmniejsza się wyjątkowo mocno, a moment ten wypada już wkrótce.Raz na około 2 lata Ziemia przyjmuje swoje możliwie najdalsze położenie od Słońca (aphelion), a Mars najbliższe (peryhelion). Konfigurację tę zwie się opozycją i to właśnie w jej ramach omawiane planety osiągają między sobą maksymalne zbliżenie. Jak już wspomniałam, podczas tegorocznej opozycji Ziemia i Mars znajdą się wyjątkowo blisko siebie – dystans je dzielący ma wynieść zaledwie 62,07 miliona kilometrów.Dotychczasowe rekordowe zbliżenie się Marsa i Ziemi zaobserwowaliśmy aż w 2003 roku. Wówczas Czerwona Planeta znalazła się 55,7 miliona kilometrów od nas. Dwa lata temu, w 2018 roku, również odnotowano dość mały dzielący je dystans, wynoszący 57,6 miliona kilometrów. Wygląda jednak na to, że po tegorocznym zbliżeniu na osiągnięcie przez planety podobnej odległości będziemy musieli poczekać aż… 15 lat.Niestety, aż do 2029 roku sąsiadująca nam planeta podczas kolejnych opozycji będzie znajdować się od Ziemi coraz dalej. Kolejne maksymalne zbliżenie tych ciał nastąpi dopiero w 2035 roku, kiedy dystans między nimi osiągnie wartość 56,9 miliona kilometrów.Kiedy dokładnie w tym roku Mars znajdzie się najbliżej Ziemi? Chociaż sama opozycja planet, czyli moment, w którym Ziemia będzie znajdować się dokładnie między Słońcem a Marsem, nastąpi dopiero 13 października, w praktyce najmniejszy dystans będzie dzielił ciała 6 października. To dlatego, że 13 października Ziemia znajdzie się bliżej Słońca (a co za tym idzie dalej od Marsa) niż 6 października.Nie martwcie się, nie musicie na wariata przygotowywać się do tego, by wykorzystać jutrzejsze zbliżenie Marsa i Ziemi do przeprowadzenia obserwacji Czerwonej Planety. To dlatego, że wbrew pozorom wcale nie będzie ona jutro dużo jaśniejsza na niebie niż w całym miesiącu październiku. Mars ma być najjaśniejszy dokładnie w dniu opozycji, czyli 13 października.Gdzie 13 października szukać Marsa na niebie? Nisko, nad południowym horyzontem. Czerwoną planetę charakteryzuje pomarańczowo-czerwony blask oraz to, że w przeciwieństwie do gwiazd nie migocze. W zlokalizowaniu jej pomoże Wam przeglądarkowa aplikacja Sky Chart Źródło: EarthSky , fot. tyt. NASA/JPL