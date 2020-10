Wybuchająca gwiazda uchwycona na timelapse przez Teleskop Hubble’a [wideo]

Niesamowity widok.





Wybuch o jasności 5 miliardów Słońc

Zjawisko o dużym znaczeniu

Co staje się z gwiazdami, gdy ta kończą swój żywot? Cóż, scenariuszy jest wiele. Jedne zamieniają się w gwiazdy innego typu, kolejne stają się czarnymi dziurami, a jeszcze inne wybuchają jako supernowe. Supernowe to jedne z najbardziej widowiskowych zjawisk we Wszechświecie. Chociaż pojawiają się one dość często – co sekundę wybucha jedna – rzadko zdarza się, by udało się uchwycić supernową na filmie poklatkowym (ang. timelapse). Tego jak się jednak okazuje nie tak dawno dokonał Kosmiczny Teleskop Hubble’a.Supernową, którą Kosmiczny Teleskop Hubble’a zarejestrował na filmie timelapse była SN2018gv. Ta pojawiła na krawędzi galaktyki spiralnej z poprzeczką o nazwie NGC 2525, 70 milionów lat świetlnych z dala od Ziemi. Zauważono ją po raz pierwszy w połowie stycznia 2018 roku.SN2018gv to supernowa typu IA. Co to oznacza? To, że powstała z białego karła, który latami pochłaniał materię pochodzącą z towarzyszącej mu większej gwiazdy. Gdy biały karzeł osiągnął masę krytyczną, wynoszącą 1,44 mas Słońca, jego rdzeń ogrzał się do punktu, w którym doszło do zapoczątkowania termojądrowej reakcji łańcuchowej. To doprowadziło z kolei do potężnej eksplozji, która wyrzuciła w przestrzeń kosmiczną materię z prędkością 6% prędkości światła i spowodowała rozbłysk światła 5 miliardów razy jaśniejszy niż Słońce. Chociaż ten rozbłysk Kosmiczny Teleskop Hubble’a przegapił, zdołał uchwycić supernową na filmie poklatkowym, gdy ta wciąż była niesamowicie jasna.Co ciekawe, SN2018gv może posłużyć astrofizykom i kosmologom za narzędzie, które pozwoli oszacować, jak szybko Wszechświat się rozszerza. Jako że zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami supernowe typu Ia osiągają szczyt jasności na względnie tym samym poziomie, astronomowie są w stanie łatwo określić, jak daleko one same oraz ich galaktyki znajdują się od Ziemi. Dane na temat tych odległości można z kolei wykorzystać w obliczeniach tempa ekspansji Wszechświata.Kosmiczny Teleskop Hubble’a to niesamowite narzędzie. Obserwacje prowadzone przez niego od 30 lat pozwoliły w znacznym stopniu ograniczyć niepewności w pomiarach odległości od supernowych typu Ia oraz w obliczeniach tempa rozszerzania się Wszechświata. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, gdy już w końcu wystartuje, pomoże ograniczyć te niepewności jeszcze bardziej, a to dlatego, że będzie maszyną potrafiącą dostrzec supernowe typu Ia znajdujące się jeszcze dalej w kosmosie.Źródło: HubbleSite , fot. tyt. NASA/ESA/A. Riess (STScl/JHU)/SH0ES team/M. Zamani (ESA/Hubble)