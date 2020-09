Woda na Marsie? Tak, może tworzyć całą sieć jezior

Włoscy badacze dokonali ważnego odkrycia.





Marsjańska sieć jezior

Na pierwszy rzut oka Mars to jedna wielka pustynia. Nie brakuje na nim skał, pyłu i piasku. Mimo to NASA i inne agencje kosmiczne od lat starają się odszukać na jego powierzchni wodę, a dokładniej mówiąc wodę w stanie ciekłym, z różnym skutkiem. Teraz okazuje się, że tej może być na Marsie więcej, niż sądzono.Dwa lata temu zespół włoskich naukowców stwierdził, iż odkrył w pobliżu marsjańskiego bieguna południowego jezioro - zlokalizowane pod czapą lodową planety. Niedawno ten sam zespół zebrał dowody umacniające to stwierdzenie. Co więcej, odkrył on kolejne pogrzebane pod powierzchnią zbiorniki wody. Rzecz jasna, nie wszyscy eksperci są przekonani, czy te zbiorniki rzeczywiście istnieją, ale jeśli istnieją, kto wie, czy nie występują w nich jakieś formy życia.Trzy nowe podpowierzchniowe jeziora na Marsie odkryto dzięki danym zebranym przez sondę Mars Express, a konkretnie jej radar(Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding). Z pomocą radaru przeskanowano obszar o szerokości 300 kilometrów – tą samą metodą, którą wykorzystuje się do wykrywania jezior podlodowcowych na Ziemi. Największe z zauważonych jezior liczy sobie aż 20 kilometrów szerokości i 30 kilometrów długości.