Pomóż NASA rozwiązać problem zasilania księżycowej kolonii

Agencja zorganizowała kolejny konkurs.





Księżycowe wyzwanie NASA

Spore nagrody, to i spore wymagania

Jeśli NASA ma kiedykolwiek założyć bazę księżycową, a pewnie w przyszłości tego dokona, wpierw musi znaleźć odpowiedni sposób na zasilanie takiej bazy. Choć mogłoby się wydawać, że w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby sięgnięcie po panele słoneczne, rzeczywistość jest zgoła inna. To dlatego, że księżycowe noce mogą trwać nawet ponad dwa tygodnie. W związku z tym amerykańska agencja kosmiczna postanowiła poszukać potencjalnej pomocy wśród internautów, organizując specjalny konkurs.W ramach konkursu “Watts on the Moon”, który jest prowadzony przez NASA za pośrednictwem platformy HeroX (tak jak konkurs Lunar Loo Challenge na projekt kosmicznej toalety), chętni mogą przedstawić amerykańskiej agencji kosmicznej swoje pomysły rozwiązań energetycznych opracowane z myślą o księżycowych bazach. Zdecydowanie warto wziąć w nim udział, zwłaszcza że pula nagród wynosi aż 5 milionów dolarów (czyli około 19,5 miliona złotych).Konkurs NASA został podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszego uczestnicy będą musieli przestawić scenariusz księżycowej misji obejmujący trzy różne aktywności. Zespoły mają wybrać jedną lub więcej aktywności, w przypadku której poruszą tematy dystrybucji energii, zarządzania nią i jej magazynowania. Konkretny zespół może otrzymać nagrodę za każdą z opisanych w ten sposób aktywności.W pierwszym etapie pierwsze miejsce mogą zająć maksymalnie trzy zespoły, z których każdy otrzyma od NASA po 100 tysięcy dolarów. Zespoły, które zajmą cztery kolejne miejsca, otrzymają natomiast poPodczas drugiego etapu konkursy uczestnicy będą musieli stworzyć prototypy zaproponowanych wcześniej rozwiązań. Zwycięzcy tego etapu otrzymają nagrody o łącznej wartości 4,5 miliona dolarów. Jeżeli jeden lub więcej zespołów zdoła dostać się do trzeciej fazy konkursu, jego sprzęt doczeka się przetestowania na samym Księżycu.Niestety, NASA pozwala na wzięcie udziału w konkursie tylko tym osobom, które są obywatelami Stanów Zjednoczonych lub które mieszkają w Stanach Zjednoczonych na stałe. Poza tym, uczestnicy muszą mieć przynajmniej 18 lat. Jeśli spełniacie te warunki, możecie zarejestrować się w konkursie na stronie HeroX Jestem niezmiernie ciekawa, jakie będą rezultaty konkursu. W końcu, nie ma gwarancji, że ktokolwiek zdoła opracować rozwiązania, które spełniałyby oczekiwania NASA. Trzymam za wszystkich jego uczestników kciuki. Być może to właśnie dzięki nim amerykańska agencja kosmiczna kiedyś będzie w stanie założyć pierwszą bazę na Księżycu.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA