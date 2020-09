Księżycowy orbiter będzie nasłuchiwał sygnałów z ciemnych wieków Wszechświata

Kolejna część programu Artemis.





Najmroczniejszy okres w historii kosmosu

Polowanie na promieniowanie

NRAO, amerykańskie Narodowe Radiowe Obserwatorium Astronomiczne, zapowiedziało koleją misję, która zostanie zrealizowana w ramach ukierunkowanego na powrót ludzi na Księżyc, opracowywanego przez NASA programu Artemis. W ramach tej misji w przestrzeni kosmicznej znajdzie się DAPPER – satelita, który będzie nasłuchiwał sygnałów z „ciemnych wieków” Wszechświata.300 do 500 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu we Wszechświecie rozpoczął się okres zwany „ ciemnymi wiekami ”. Wówczas, jak wskazuje jego nazwa, we Wszechświecie nie istniała najmniejsza ilość światła. Okres ten trał kilkaset milionów lat, zanim nastąpiła tak zwana era rejonizacji. Wówczas w kosmosie nie było ani gwiazd, ani planet, ani galaktyk, ani życia. Wypełniała go jedynie mgła atomów wodoru.Póki co najwcześniejszy sygnał, jaki udało się nam wykryć, został wytworzony przez wodór jakieś 180 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Sygnał ten, w formie fal radiowych, powstał najpewniej, gdy promieniowanie pierwszych gwiazd weszło z otaczającym je wodorem w interakcję. Oznacza to, że powstał on dopiero w erze rejonizacji. A czy da się zajrzeć jeszcze dalej w przeszłość Wszechświata i zarejestrować sygnały pochodzące z okresu „ciemnych wieków”? Próby zarejestrowania tych sygnałów podejmie się satelita DAPPER.DAPPER (ang. Dark Ages Polarimetry Pathfinder) wykorzysta specjalistyczny odbiornik radiowy oraz antenę wysokiej częstotliwości, by nasłuchiwać sygnałów z wczesnego Wszechświata. Aby pojazd mógł realizować swoje zadanie, musi trafić do środowiska, w którym panuje stosunkowa radiowa cisza. Właśnie dlatego zdecydowano, że będzie on krążył wokół Księżyca. Podróżując za niewidoczną stroną Księżyca, maszyna będzie wolna od promieniowania radiowego wytwarzanego na Ziemi.