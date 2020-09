NASA wyliczyła koszt powrotu na Księżyc. Astronomiczna kwota

Tanio nie będzie.





Koszt powrotu na Księżyc

Later today I’ll be discussing @NASA’s #Artemis program with other agency senior leaders during a media call. Listen live at 5 p.m. EDT: https://t.co/isZvJ3bm1E — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) September 21, 2020

Program Artemis to łącznie trzy misje

NASA zaktualizowała swoje plany dotyczące powrotu na Księżyc. Najnowszy jego wariant zakłada, że człowiek postawi nogę na powierzchni naturalnego satelity Ziemi już w 2024 roku. Koszt operacji jest astronomiczny, a lwią jego część stanowią wydatki na lądownik księżycowy.Donald Trump uznał powrót Amerykanów na Księżyc za jeden z najwyższych priorytetów. Przybliżony koszt realizacji tego planu ma wynieść 28 miliardów dolarów (ok. 107 mld złotych), z czego aż 16 miliardów pochłonie budowa i opracowanie modułu lądownika księżycowego. Wydatki zostaną rozłożone na lata budżetowe 2021-25, o ile zatwierdzi je Kongres.Jim Bridenstine z NASA w trakcie poniedziałkowej wideokonferencji przyznał, że do tej pory ryzyko polityczne było zawsze największą przeszkodą dla realizowaniu planów NASA. Teraz będzie podobnie, jako że wybory w USA odbędą się już 3 listopada - już po głosowaniu Kongresu w sprawie zatwierdzenia planu.Do amerykańskich misji w kosmosie z entuzjazmem nie podchodził poprzedni prezydent USA, Barack Obama. Za jego kadencji zrezygnowano z planów związanych z załogowym lotem na Marsa. Teraz na tapecie jest projekt Artemis, który zakłada wylądowanie na biegunie południowym Księżyca. Dlaczego właśnie tam, a nie na równiku, na którym lądowały misje Apollo w latach 1969 - 1972? To akurat bardzo proste: to właśnie tam znajdują się odkryte jakiś czas temu pokłady lodu.Aż trzy różne podmioty rywalizują ze sobą w kwestii stworzenia lądownika księżycowego, który na powierzchnię Księżyca zabierze astronautę i astronautkę. Pierwszy opracowuje firma Blue Origin, założona przez CEO Amazona, Jeffa Bezosa, wraz z Lockheed Martin, Northrop Grumman i Draper. Dwa pozostałe projekty to dzieła SpaceX Elona Muska oraz firmy Dynetics.Pierwszy z lotów, Artemis I, będzie bezzałogowy. Zaplanowano go na listopad 2021 roku, kiedy to rakieta SLS wyniesie w przestrzeń kosmiczną pojazd o nazwie Orion. Artemis II zabierze astronautów w podróż dookoła księżyca w 2023 roku. Dopiero Artemis III będzie dla Amerykanów tym, czym była dla nich misja Apollo 11 w 1969 roku. Astronauci zostaną jednak na Księżycu przez tydzień.Źródło: NASA