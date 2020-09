Eksplozja pierwszej radzieckiej bomby atomowej dostępna w kolorze i 4K [wideo]

AI koloruje wybuchy jądrowe.





Radziecki wybuch nuklearny w kolorze

DAIN App, DeOldify i Topaz Video Enhance AI. Efekt nie jest doskonały - widać m.in. fluktuacje jasności i kolorów. Mimo wszystko robi wrażenie:

Pierwsza rosyjska bomba atomowa została nazwana RDS-1. Jej budowa była bardzo podobna do innej bomby jądrowej. Mowa tu o Fat Man zrzuconej 9 sierpnia 1945 roku na Nagasaki.RDS-1 zostałą wyprodukowana w kompleksie Chelyabinsk-40 i zdetonowana 29 sierpnia 1949 roku na poligonie atomowym koło Semipałatyńska (dzisiejszy Kazachstan). Siła wybuchu miała ekwiwalent 22 000 ton trotylu. Podobną moc osiągnęła bomba zrzucona na Hiroszimę.Pierwszy radziecki test atomowy mogliśmy do tej pory oglądać w czerni i bieli w niezbyt zadowalającej jak na dzisiejsze czasy jakości. Na kanale Neural Networks and Deep Learning pojawił się jednak podrasowany materiał.Film został poddany procesom interpolacji rozdzielczości do 4K, odszumiania, kolorowania i dodania klatek pośrednich dla zwiększenia płynności. W podniesieniu jakości brała udział sztuczna inteligencja. Wykorzystano narzędziaNa kanale znajdują się też inne ciekawe materiały, m.in. pokolorowany wybuch bomby atomowej w Nagasaki: