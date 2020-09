NASA potwierdza – Słońce wkroczyło w nowy cykl słoneczny

Jak będzie ten nowy cykl?





Cykl słoneczny – co to takiego?

25. cykl słoneczny wystartował

Słońce, choć z daleka może zawsze wyglądać na tę samą jasną tarczę, w rzeczywistości jest obiektem, który nieustannie się zmienia. Nasza rodzima gwiazda przechodzi przez różne fazy aktywności – aktywności wzmożonej i zmniejszonej, które tworzą 11-letni cykl. NASA oraz NOAA potwierdziły, iż Słońce rozpoczęło już kolejny taki cykl.Cykl aktywności słonecznej trwa 11 lat (dokładnie 10,96 lat). Dzieli się on na dwie fazy. Podczas pierwszej, trwającej jakieś 4,26 lat, ma miejsce wzrost aktywności Słońca, objawiający się większą liczbą plam i rozbłysków, a podczas drugiej, trwającej 6,7 lat – spadek aktywności Słońca. Początek nowego cyklu wyznacza tak zwane minimum aktywności słonecznej. Podczas tego minimum Słońce ma najmniej plam słonecznych.Co ciekawe, w zasadzie nie ma możliwości przewidzenia, kiedy dokładnie nastąpi minimum słoneczne. Naukowcy zwykle dowiadują się o jego nadejściu dopiero, gdy to minie. I tak było tym razem.Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w tym tygodniu, NASA oraz NOAA poinformowały, iż nowy cykl słoneczny rozpoczął się w grudniu ubiegłego roku. Właśnie wtedy zaobserwowano minimum słoneczne, które objawiło się brakiem obecności na powierzchni gwiazdy jakiejkolwiek plamy słonecznej. Wcześniej w tym roku na to, iż nowy cykl słoneczny już trwa, wskazał najsilniejszy od blisko trzech lat błysk słoneczny . Miał on miejsce w czerwcu.Rozbłysk słoneczny to nagłe wydzielenie w atmosferze Słońca ogromnej ilości energii i promieniowania. Jego źródłami są plamy słoneczne – występujące tymczasowo na powierzchni gwiazdy ciemne i stosunkowo chłodne łaty o bardzo silnych polach magnetycznych. Rozbłysk ma miejsce, gdy w obszarze plamy dochodzi do anihilacji pola magnetycznego.