MIT opracował czujnik, który śledzi pozycje snu ludzi

Wynalazek MIT może pomóc w wykrywaniu chorób

Źródło: MIT

Urządzenia wyposażone w funkcję monitorowania snu są coraz bardziej dostępne i popularne. Liczbę przespanych godzin potrafią wskazać nawet tanie opaski sportowe pokroju Xiaomi Mi Band 5 . Oczywiście system ten nie jest perfekcyjny i podlega ciągłym zmianom oraz ulepszeniom. Już niedługo możemy mieć do czynienia z rewolucją w tej kwestii.Zespół naukowców z MIT opracował bowiem specjalny sprzęt umożliwiający monitorowanie pozycji snu ludzi bez konieczności wykorzystywania kamer czy przyklejanych do ciała czujników.Okej, to już może budzić pewne wątpliwości.Jak BodyCompass (bo tak nazywa się urządzenie) ma rozróżnić sygnały odbijane od ciała, od tych odbijanych od martwych przedmiotów? System bowiem skoncentruje się na falach pochodzących od klatki piersiowej i brzucha – czyli części ciała poruszających się podczas oddychania. Sygnały wysyłane będą do chmury, po czym analizowane przez sprzęt., które spały łącznie 200 godzin. Ponad 96% przewidywań AI się sprawdziło, co skłoniło naukowców do zaprezentowania wynalazku światu. Kiedy poznamy więcej szczegółów? Ma się do stać podczas konferencji UbiComp 2020 – już 15 września (jeśli jesteście zainteresowani, to na stronie uniwersytetu znajdziecie dokładniejsze opracowanie całego systemu)Co ciekawe, w przyszłości urządzenie będzie mogło być sparowane z np. inteligentnymi materacami. Pozwoli to na chociażby nakłanianie śpiących osób do zmiany pozycji. Ma to pomóc osobom z padaczką do układania się tak, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia bezdechu sennego. Zastosowania BodyCompass mają także okazać się przydatne wśród ludzi cierpiących na Parkinsona czy narażonych na występowanie odleżyn.Źródło: MIT (via Engadget ) / Foto. unsplash.com (Vladislav Muslakov)