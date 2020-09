Astronomowie odkryli najsilniejsze znane pole magnetyczne we Wszechświecie

Co je wytwarza?





Magnetyczny rekordzista

Charakterystyczna gwiazda

To niesamowite, jakie obiekty można zaobserwować w kosmosie - planety o naprawdę unikatowych cechach i zjawiskach pogodowych (na niektórych pada deszcz w postaci żelaza ), planety o gigantycznych rozmiarach, gwiazdy w porównaniu do których Słońce jest ziarnkiem piasku czy też czarne dziury, które pochłaniają wszystko, co się do nich zbliży. Niektóre z tych ciał trudno sobie wyobrazić. Trudno wyobrazić sobie też obiekt o najsilniejszym polu magnetycznym we Wszechświecie.Co jest obiektem o najsilniejszym polu magnetycznym we Wszechświecie? Gwiazda neutronowa GRO J1008-57. Jednak o tym, że jej pole magnetyczne jest rekordowo silne, przekonano się dopiero teraz. To za sprawą przeprowadzonych przez astronomów badań silnych sygnałów w postaci promieniowania rentgenowskiego, które z niej pochodziły. Na podstawie tych badań udało się określić, że pole magnetyczne GRO J1008-57 jest dziesiątki milionów razy silniejsze niż jakiekolwiek pole magnetyczne stworzone eksperymentalnie w ziemskich laboratoriach.Dokładniej mówiąc, GRO J1008-57 jest pulsarem rentgenowskim. To szczególny typ układu podwójnego, który składa się z gwiazdy neutronowej o bardzo silnym polu magnetycznym oraz gwiazdy ciągu głównego.Czemu pulsar rentgenowski zawdzięcza swoją nazwę? W skrócie, w układzie tym materia z gwiazdy ciągu głównego zbiera się wokół dysku gwiazdy neutronowej, tworząc dysk akrecyjny. Niemniej, materia z dysku przyciągana jest na powierzchnię gwiazdy neutronowej tylko do biegunów magnetycznych. Opadająca na bieguny materia wytwarza promieniowanie rentgenowskie emitowane w wąskich wiązkach wzdłuż osi biegunów magnetycznych. Jako że gwiazda neutronowa szybko się obraca a jej bieguny magnetyczne nie leżą na te samej osi co oś obrotu gwiazdy, ta z naszej perspektywy zdaje się pulsować, okresowo kierując wiązki promieniowania rentgenowskiego w naszą stronę niczym latarnia morska w stronę morskich statków.