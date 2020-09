Astronomowie szukali obcych wśród 10 milionów gwiazd. Nie znaleźli niczego

Kosmos jest jednak ogromnym miejscem.





Badania kompletnie bezowocne? Nie do końca

„MWA to wyjątkowy teleskop o niezwykle silnym polu widzenia, który pozwala nam obserwować miliony gwiazd jednocześnie.”

„Obserwowaliśmy gwiazdy wokół gwiazdozbioru Żagla przez 17 godzin, patrząc 100 razy szerzej i głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. W ten sposób nie znaleźliśmy żadnych technosygnatur – żadnych oznak inteligentnego życia.”

Poszukiwanie igły w stogu siana

Niestety, mimo wielu lat wysiłków dotychczasowe poszukiwania śladów pozaziemskiego życia nie przyniosły żadnych rezultatów. Jak się właśnie okazało, zawiodły również ostatnie takie poszukiwania, skupiające się na potencjalnych mniej lub bardziej zaawansowanych obcych cywilizacjach. W ramach przeglądu południowego nieba, który objął przynajmniej 10 milionów gwiazd, obserwatorium Murchison Widefield Array (MWA) nie wykryło w swoim zasięgu żadnej tak zwanej technosygnatury.Czym są technosygnatury? To najzwyczajniej w świecie ślady działalności technologicznej innych cywilizacji. Takie technosygnatury mogą stanowić przeróżne rzeczy – zanieczyszczenia, światło odbijane przez panele słoneczne czy też sygnały radiowe. Rzecz jasna w tej chwili znamy takie technosygnatury, jakie sami jesteśmy w stanie wytworzyć, dlatego poszukiwanie obcych cywilizacji jest niezwykle trudne., powiedziała Chenoa Tremblay z Curtin University of Technology.Oberwatorium Murchison Widefield Array wypatrywało ostatnich spośród wymienionych technosygnatur, czyli sygnałów radiowych. Choć nie udało mu się wykryć żadnej obcej cywilizacji, astronomowie Chenoa Tremblay oraz Steven Tingay z Curtin University of Technology uważają, że rezultaty obserwacji wcale nie są rozczarowujące. Dlaczego?Ano dlatego, że przegląd dokonany przez MWA pokazuje, jak łatwe jest prowadzenie poszukiwań pozaziemskich cywilizacji. Takie poszukiwania mogą bowiem odbywać się przy jednoczesnym pozyskiwaniu innych astrofizycznych obserwacji.To, że w ramach ostatniego przeglądu dokonanego przez oberwatorium Murchison Widefield Array nie udało się odkryć żadnej obcej cywilizacji, nie powinno powstrzymywać nas przed prowadzeniem dalszych takich poszukiwań. Może i w obrębie gwiazdozbioru Żagla znajduje się 10 milionów gwiazd, ale przecież jest to niewielki wycinek Drogi Mlecznej. Dla porównania, nasza galaktyka zawiera od 100 do 400 miliardów gwiazd, a może nawet więcej, a przecież we Wszechświecie znajduje się całe mnóstwo innych galaktyk.