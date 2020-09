Teleskop Hubble'a wykonał kolejne zapierające dech w piersiach zdjęcie

Znów mamy co podziwiać.





Gęsty pakunek gwiazd

Choć mogłoby się wydawać, że poniższy obraz to zdjęcie przedstawiające najzwyczajniejsze w świecie fajerwerki, w rzeczywistości mamy do czynienia czymś znacznie mniej przyziemnym - najnowszą niesamowitą fotografią wykonaną przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a. Dzięki niej możemy przyjrzeć się odległej gromadzie gwiazd o nazwie NGC 1805. Gromada ta jest jednym z miejsc, w którym gwiazdy orbitują niezwykle blisko siebie, przypominając rój pszczół.Jak naukowcy z ESA i NASA wyjaśniają na stronie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, gwiazdy w gromadach gwiazd znajdują się znacznie bliżej siebie, niż moglibyśmy sobie wyobrażać – 100 do 1000 razy bliżej niż Słońce i gwiazda mu najbliższa, czyli Proxima Centauri. To niesamowite.Zapewne zastawiacie się już, jak wiele planet może wokół tych wszystkich gwiazd w NGC 1805 krążyć i jak te planety wyglądają. Istnieje jednak mała szansa no, że wokół nich krążą jakiekolwiek planety. Jak twierdzą naukowcy, gwiazdy te są zbyt blisko siebie, by w ich otoczeniu mogły powstać układy planetarne.A gdzie gromada NGC 1805 się znajduje? Jest ona położona w obrębie Wielkiego Obłoku Magellana, czyli największej galaktyki satelitarnej zlokalizowanej w pobliżu Drogi Mlecznej. Gromadę można wypatrzyć z półkuli południowej, obserwując gwiazdozbiór Złotej Ryby. Istotny jest fakt, że odkryto ją już w 1826 roku.