Rozbrajająca szczerość Elona Muska. Pierwsi koloniści Marsa prawdopodobnie umrą

Trudno nie przyznać mu racji.





Niebezpieczne przedsięwzięcie

„Myślę, że kwestia dotarcia na Marsa nie będzie fundamentalnym problemem.”

„Fundamentalnym problemem będzie zbudowanie na Czerwonej Planecie bazy, samowystarczalnego miasta.”

„Chcę podkreślić, że mowa o bardzo trudnym i niebezpiecznym przedsięwzięciu.”

„Nie będzie to przedsięwzięcie dla ludzi o słabych nerwach. Istnieje duża szansa, że zginiesz [na Marsie]. Jego realizacja nie będzie łatwa, ale jeśli ta się uda, będzie wspaniałym wyczynem.”

Nie tak odległa, ale przyszłość

Jak wiadomo, Elon Musk ma ogromne ambicje. Każde z jego przedsiębiorstw realizuje niesamowicie przyszłościowe projekty. Tesla produkuje elektryczne samochody, Neuralink opracowuje interfejs mózg-komputer, a SpaceX rozwija technologie, które mają pozwolić zabrać ludzi na Księżyc, Marsa i dalej. Ba, Elon Musk chciałby, aby z pomocą SpaceX udało się Czerwoną Planetę skolonizować. Jak jednak sam przyznaje, nie będzie to zadanie łatwe.W ubiegłym tygodniu, podczas tegorocznej, wirtualnej edycji konferencji Humans to Mars, Musk podzielił się ze światem obawami związanymi ze skomplikowanym procesem kolonizacji Marsa. Przede wszystkim wskazał on na niepozostawiające złudzeń statystyki, zgodnie z którymi istnieje niemal pewność, że kolonizatorzy Czerwonej Planety umrą na jej powierzchni.Cóż, jasne jest, że kolonizatorzy Marsa raczej na nim umrą. W końcu wybiorą się oni na jego powierzchnię po to, aby zamieszkać na niej na zawsze. Niemniej, Muskowi zależy na tym, aby opracować technologię, które pozwolą na ograniczenie ryzyka zgonów za sprawą wszelkiego rodzaju wypadków. Chodzi o to, aby kolonizatorzy dożyli na Marsie spokojnej starości., stwierdził Musk podczas konferencji Humans to Mars., dodał CEO SpaceX.Z zeszłorocznych wypowiedzi Muska wynika, że budowa na Marsie samowystarczalnego miasta rzeczywiście nie będzie łatwym zadaniem. Zdaniem filantropa, aby takie miasto powstało, trzeba będzie wysłać na Czerwoną Planetę aż… tysiąc Starshipów.