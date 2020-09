Jak wygląda ciemna materia? Naukowcy pokazują

Takiej symulacji jeszcze nie było.





Jedna z największych kosmicznych zagadek

Oblicze ciemnej materii

Jak badać coś, co jest niewidzialne? Cóż, niełatwo. Doskonale wiedzą o tym astrofizycy zajmujący się badaniem ciemnej materii. Chociaż ciemna materia stanowi 85% całej materii we Wszechświecie, póki co nie dysponujemy technologią, która pozwoliłaby nam ją ujrzeć. O jej istnieniu wiemy tylko za sprawą jej grawitacyjnego wpływu na światło i inne formy materii. Niemniej, niedawno zespół uczonych z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) przeprowadził szczegółową symulację, która pokazuje, jak ciemna materia rozpościerająca się w kosmosie może wyglądać.Co tak naprawdę wiemy już o ciemnej materii? Na przykład to, że ta jest nie tylko ciemna, ale i zimna. Przez to ta tworzy skupiska, na przykład w formie „nasion”, które doprowadziły do powstania gromad galaktyk, a także otoczek galaktyk. Taka otoczka stanowi znaczną część masy galaktyki. Na temat ciemnej materii wciąż istnieje jednak mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Dlatego astronomowie często opracowują nowe modele ciemnej materii, porównując je z obserwacjami, by sprawdzić ich dokładność.Co istotne, przebieg i rezultat każdej symulacji dotyczącej ciemnej materii zależy od tego, jakie założenia na jej temat przyjęto. To dlatego, że jak już wspomniałam, o ciemnej materii wciąż nie wiadomo wiele. Tworząc swoją symulację, badacze z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics założyli, iż ciemna materia składa się z tak zwanych słabo oddziałujących masywnych cząstek (ang. WIMP, Weakly Interacting Massive Particles) o masie sto razy większej niż masa protonu.To, że ciemna materia składa się ze słabo oddziałujących masywnych cząstek jest jedną z najpopularniejszych teorii dotyczących tej materii. W przeszłości przeprowadzono wiele symulacji ciemnej materii, która się z nich składa, ale najnowsza charakteryzuje się niespotykaną dotąd rozdzielczością – symuluje cechy w zakresie trzydziestu rzędów wielkości masy.W omawianej symulacji ciemna materia utworzyła otoczki wokół galaktyk, tak jak jest w rzeczywistości. Niemniej, takie otoczki utworzyła też wokół obiektów zarówno o większej, jak i mniejszej masie – od planet aż po gromady galaktyk. Wszystkie te otoczki cechuje podobna struktura – w swoim centrum są gęstsze niż na krawędziach.