Ten dziwny układ gwiezdny zawiera aż trzy gwiazdy i być może planetę

Byłaby to pierwsza znana planeta krążąca wokół trzech gwiazd.





Planeta o trzech słońcach

Wyjątkowy układ gwiezdny

Z Ziemi jesteśmy w stanie dostrzec jedną wielką gwiazdę – Słońce – i mnóstwo maleńkich. To dlatego, że Słońce jest jedyną gwiazdą w naszym układzie. Niemniej, tak jak w filmach science fiction, tak i we Wszechświecie nie brakuje planet krążących wokół dwóch gwiazd. A czy istnieją planety krążące wokół aż trzech gwiazd? Naukowcy od dawna się nad tym zastanawiali. Teraz wygląda na to, iż odpowiedź na to pytanie może brzmieć „tak”.1300 lat świetlnych z dala od Ziemi, w obszarze Lambda Orionis, znajduje się jeden ze znanych układów gwiezdnych zawierających nie jedną, nie dwie, a aż trzy gwiazdy – GW Orionis. Jak pokazały jego najnowsze obserwacje, których wynikami podzielono się 3 września w czasopiśmie Science i 21 maja w czasopiśmie The Astrophysical Journal Letters, w układzie tym, a dokładniej mówiąc w otaczającym gwiazdy dysku pyłu i gazu, może znajdować się także młoda planeta. Byłaby to pierwsza znana taka planeta. Tatooine nie dorastałaby jej do pięt.Możliwe, że wspomniana planeta dopiero powstaje, zaburzając dotychczasową grawitacyjną równowagę układu. Jej obecność wyjaśniałaby, dlaczego wewnętrzny pierścień układu dziwnie się chyboce niczym uszkodzony żyroskop, a także, dlaczego jego dysk protoplanetarny w ogóle jest podzielony na pierścienie.Cóż, układ GW Orionis jest dość dziwny. W Układzie Słonecznym każda planeta krąży wokół Słońca w pobliżu tak zwanej ekliptyki (płaszczyzny Układu Słonecznego). W płaszczyźnie tej dawniej znajdował się dysk protoplanetarny, z którego planety naszego układu powstały. Dysk pyłu i gazu w GW Orionis składa się na trzy oddzielone od siebie pierścienie, z których żaden nie jest ułożony w płaszczyźnie orbit swych trzech gwiazd macierzystych. Co więcej, najbardziej wewnętrzny pierścień jest ułożony w innej płaszczyźnie niż pozostałe dwa.