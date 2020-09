Księżyc... rdzewieje? Tak, za sprawą Ziemi i Słońca

Dokonano zaskakującego odkrycia.





Rdza na Księżycu?

„To niezła zagadka.”

„Księżycowe środowisko wyjątkowo nie sprzyja powstawaniu hematytu.”

Jako że Księżyc jest naszym najbliższym kosmicznym sąsiadem, wiemy o nim więcej niż o jakimkolwiek innym obiekcie we Wszechświecie, nie wliczając w to Ziemi. Mamy świadomość chociażby tego, na jego powierzchni znajduje się wodny lód, ale nie woda w stanie ciekłym, a także, że otacza go cienka atmosfera, ale w której na próżno szukać tlenu, azotu czy wodoru. Jak się okazuje, mimo tego na powierzchni satelity występuje rdza, co stanowi dla astronomów niezłą zagwozdkę.Dokładniej mówiąc, na Księżycu wykryto hematyt, czyli tlenek żelaza(III). Cząsteczka ta w swojej uwodnionej wersji stanowi główny składnik rdzy. Na Ziemi nie może powstać ona bez obecności powietrza i wody, dlatego jej obecność na Księżycu tak bardzo dziwi.Co ciekawe, Księżyc jest nieustannie bombardowany strumieniem wodoru za sprawą wiatru słonecznego. Wodór ten, jako że jest czynnikiem redukującym, hamuje procesy utleniania, a to właśnie na drodze procesów utleniania powstaje rdza, w tym hematyt., powiedział Shuai Li z Uniwersytetu Hawajskiego w Manoa.Omawiany hematyt odkryto za sprawą danych zebranych przez indyjską sondę Chandrayaan-1. Ale skąd on się tam wziął? Istotną wskazówką jest to, gdzie na Księżycu tlenek żelaza(III) jest zlokalizowany. Po pierwsze w większości znajduje się on po tej stronie Księżyca, która jest zawsze zwrócona w stronę Ziemi. Po drugie występuje tam, gdzie wcześniej identyfikowano ślady wody – w miejscach uderzeń asteroid. Naukowcy wierzą, że wodny lód, prawdopodobnie zmieszany z księżycowym regolitem, czyli pyłem pokrywającym powierzchnię Księżyca, mógł topnieć i wydostawać się na powierzchnię za sprawą uderzeń wspomnianych ciał.