Zobacz gdzie na Ziemi znajdowała się Twoja miejscowość miliony lat temu

Ciekawostka.





Ludzkość lubi pobudzać swoją wyobraźnię pytaniami, na które odpowiedź tylko z pozoru wydaje się trudna. Odpowiedź na jedno z takich pytań udziela serwis Ancient Earth Globe. Dzięki niemu każdy z Was może dowiedzieć się, w którym miejscu kuli ziemskiej znajdowały się tereny zamieszkiwanej przez niego miejscowości miliony lat temu.



Wędrówka kontynentów

Według teorii tektoniki, dryf kontynentów odbywa się już od co najmniej 2,5 miliarda lat. 1100 milionów lat temu uformował się superkontynent o nazwie Rodinia, który z czasem "ewoluował". 750 milionów lat temu rozpadł się na trzy części - Laurencję, kraton Konta i Proto-Gondwanę. Z czasem fragmenty Rodinii połączył się w Pannocję, która ponownie rozpadła się tworząc kontynenty i oceany Paleozoiku. Superkontynent o nazwie Pangea, zapewne Wam znany, powstał "zaledwie" 250 milionów lat temu. To jego rozpad ok. 180 mln lat temu zapoczątkował kolejne podziały i wędrówkę kontynentów, która trwa do dziś.



Jeśli chcecie przekonać się gdzie na Ziemi znajdowała się Wasza miejscowość w czasach od 20 do 750 milionów lat wstecz, udajcie się pod



Superkontynent o nazwie Pangea. | Źródło: YoutubeJeśli chcecie przekonać się gdzie na Ziemi znajdowała się Wasza miejscowość w czasach od 20 do 750 milionów lat wstecz, udajcie się pod ten adres . W lewym górnym rogu wpiszcie nazwę interesującej Was miejscowości, a z listy w centralnej, górnej części ekranu wybierzcie dany okres w dziejach Ziemi. Takie to proste!

Położenie Warszawy ok. 20 milionów lat temu. | Źródło: mat. własny z Ancient Earth Globe



A jak będzie wyglądał superkontynent przyszłości? Odsyłam Was do bardzo ciekawego materiału przygotowanego przez NaukowoTV.







Źródło: mat. własny