Naukowcy opracowali interaktywny papier - to może być spory przełom

Ciekawostka o dużym potencjale.

Uzupełnij energię dotykiem

Tak naprawdę do czego?





Kolejna nic nie wnoszące ciekawostka z pogranicza nauki i techniki? Tym razem może być inaczej. Inżynierowie z Uniwersytetu Purdue zaprezentowali interaktywny papier, który nie potrzebuje (tradycyjnego) zasilania i może być wykorzystywany np. jako klawiatura. Naukowcy opracowali metodę druku pozwalającą na powlekanie papieru lub kartonu fluorescencyjnymi cząsteczkami. Efekt? Powstała powierzchnia zapewnia odporność na wnikanie wody, tłuszczu czy brudu, w efekcie umożliwiając drukowanie kilku warstw obwodów bez ryzyka rozmycia i przenikania atramentu.Na dowód swoich rewelacji naukowcy opublikowali serię składającą się z trzech filmów, które prezentują opisywane rozwiązanie. Na pierwszym z nich widzimy, jak krople z zieloną cieczą nie są w stanie wniknąć w powierzchnie papieru.Dwa pozostałe są demonstracją zastosowania. Możemy obserwować m.in. osobę, która dotykając powierzchni papieru, wprowadza cyfry do edytora. Ważna uwaga – nie widzimy tutaj żadnych kabli, bo do komunikacji z zewnętrznymi urządzeniami wykorzystywany jest Bluetooth.Na trzecim, ostatnim filmiku widzimy, jak przy pomocy papieru możemy sterować muzyką. Wyciszanie, przewijanie do tyłu czy do przodu wygląda efektownie i odbywa się natychmiast po dotknięciu „zadrukowanego” przycisku. To tylko efekt zgrabnej edycji wideo? Nie sądzę.Oczywiście, od pomysłu do komercjalizacji jest jeszcze długa droga. Natomiast jeżeli przemysł dostrzeże w tym rozwiązaniu potencjał, za kilka lat możemy, np. dotykając opakowania do żywności, sprawdzić datę przydatności. Ramses Martinez z Uniwersytetu Purdue sugeruje też, że szansą na popularyzację interaktywnego papieru może być jego zastosowanie w usługach kurierskich. Po przesunięciu palcem po powierzchni kartonu, paczka sama zweryfikuje, czy to właśnie my powinniśmy ją otrzymać.Z pewnością szybkim wdrożeniem będą też zainteresowani producenci urządzeń z kategorii wearables czy smart home. Ja natomiast najchętniej wydrukowałbym sobie klawiaturę, która nie wymaga wymiany paluszków AAA. Niezłym pomysłem może być też dodanie umiarkowanej interaktywności do tradycyjnych gier planszowych. Macie jakieś inne propozycje?Źródło: Gizmodo