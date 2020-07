Ziemię mija kometa, którą możesz zaobserwować gołym okiem. Sprawdź jak!

Widowisko, którego nie możesz przegapić.





Niepozorny obiekt

Orbita komety C/2020 F3 (NEOWISE). | Źródło: NASA

Przewidywana zmiana jasności komety C/2020 F3 (NEOWISE). | Źródło: ICQ/CBAT/Bum-Suk Yeom

Kometa NEOWISE - jak ją zaobserwować?

C/2020 F3 (NEOWISE) zaobserwowana 4 lipca nad ranem z Krety (Grecja). | Źródło: Wikimedia Commons/C Messier [ CC BY-SA 4.0 ]

Nareszcie, po rozczarowaniach jakimi okazały się komety C/2019 Y4 (ATLAS) oraz C/2020 F8 (SWAN), w tym roku w końcu możemy zaobserwować na niebie kometę, i to gołym okiem. Przekonaj się, gdzie i kiedy jej wypatrywać, aby rzeczywiście ją dostrzec.Kometa, która w ostatnich dniach stała się atrakcyjnym widowiskiem na nocnym niebie, to C/2020 F3 (NEOWISE). Odkryto ją 27 marca i początkowo kompletnie nie spodziewano się, że z powierzchni Ziemi będzie można ją zobaczyć gołym okiem.Gdy C/2020 F3 (NEOWISE) zauważono po raz pierwszy, ta znajdowała się 312 milionów kilometrów od Słońca. Jej jasność wynosiła zaś 17 magnitudo. Co to oznacza? W skrócie, magnitudo to jednostka wielkości gwiazdowej - pozaukładowej jednostki miary, którą stosuje się do oznaczania blasku ciał niebieskich. Im jej wartość jej niższa, tym jaśniejszy jest dany obiekt. Magnitudo na poziomie 17 świadczy o tym, że w marcu jasność C/2020 F3 (NEOWISE) była 25 tysięcy razy niższa od najsłabszych gwiazd, które możemy obserwować na niebie gołym okiem (o magnitudo wynoszącym 6). Dlatego, początkowo kometę można było obserwować tylko z pomocą dużych teleskopów.Na przestrzeni kolejnych miesięcy nie spodziewano się, by jasność C/2020 F3 (NEOWISE) miała wzrosnąć powyżej 9 magnitudo. Zatem, przewidywano, że obiekt będzie można zobaczyć ewentualnie z pomocą lornetki czy małego teleskopu. Niemniej, ta potem zaczęła nieustannie zaskakiwać astronomów. Najpierw, 8 czerwca, jej jasność wzrosła dwukrotnie, bo do 7,2 magnitudo. Potem, 3 lipca, osiągnęła peryhelium, czyli najbliższy Słońcu punkt swojej orbity. W przeciwieństwie do komet ATLAS i SWAN, NEOWISE zdecydowanie przetrwała bliskie spotkanie z macierzystą gwiazdą Ziemi - zachowała swój okrągły kształt z wyraźnym, zwartym jądrem.Gdy kometa zbliżała się do Słońca, stopniowo rosła jej jasność - aż do 0,8 magnitudo. Niemniej, wówczas nie można było jej zauważyć ze względu na niewielką odległość dzielącą ją od gwiazdy. Teraz, mimo że jej jasność stopniowo spada, można dostrzec ją na niebie gołym okiem.W tej chwili kometę C/2020 F3 (NEOWISE) można zobaczyć na niebie nad ranem. Najlepiej obserwacje zaczynać 2,5 godziny przed wschodem słońca. A gdzie wypatrywać obiektu? Na północnym-wschodzie, bardzo nisko nad horyzontem.Z dnia na dzień kometa powinna być widoczna coraz lepiej i coraz dłużej. Za kilka dni będzie można ją podziwiać nawet przez całą noc. Astronomowie spodziewają się, że najkorzystniejsze warunki do jej obserwacji będą mieć miejsce od 9 do 11 lipca.Źródło: Space24 , fot. tyt. Pixabay/Buddy_Nath