Lot balonem 30 km nad Ziemią? Tak, ale za jedyne 125 000 dolarów

Z roku na rok wizja turystycznych i komercyjnych lotów w kosmos wydaje się realniejsza. Coraz częściej słyszymy o przeróżnych projektach próbujących przybliżyć ludzkość do możliwości zobaczenia naszej planety z góry. Nie tak dawno mieliśmy przecież do czynienia z wystrzeleniem rakiety Falcon 9 i kapsuły Dragon stworzonej przez SpaceX.Teraz jednak chcielibyśmy przybliżyć Wam przedsięwzięcie nieco innego rodzaju. Firma Space Perspective postanowiła przedstawić kapsułę Spaceship Neptune, która. W szczytowym momencie, „balon” znajdzie się 30 kilometrów ponad naszymi stopami.Sam wygląd kapsuły ciśnieniowej jest dosyć futurystyczny. Projektanci chcą, by każdy członek załogi miał swobodny dostęp do oszałamiającego widoku. Postarano się więc o przezroczystą kopułę i okno na całą szerokość „pojazdu”. Na pokładzie znaleźć ma się bar, łazienka oraz dostęp do Internetu. Jak to jednak wszystko będzie wyglądać?