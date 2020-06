NASA płaci spore pieniądze za zaprojektowanie kosmicznej toalety

Weź udział w konkursie i powalcz o nagrodę pieniężną.





Przygotowania do powrotu na Księżyc

Wyzwanie, którego warto się podjąć

Życie w kosmosie nie jest łatwe. Najprostsze czynności, takie jak jedzenie, mycie się czy korzystanie z ubikacji, wyglądają w nim zupełnie inaczej. To rzecz jasna za sprawą nieważkości. Aby wymienione czynności astronauci mogli wykonywać w cywilizowany i bezpieczny sposób, na takiej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej NASA musiała zadbać o odpowiednie wyposażenie – żywność zamkniętą w tubkach, szampony bez spłukiwania czy specjalnie zaprojektowane toalety.Teraz amerykańska agencja kosmiczna chciałaby, aby astronauci otrzymali do dyspozycji jeszcze lepsze kosmiczne toalety – mniejsze i wydajniejsze, a przede wszystkim takie, które działałyby i w warunkach mikrograwitacji, i grawitacji księżycowej. Takie toalety możecie zaprojektować Wy i… otrzymać za to nagrodę pieniężną. NASA zorganizowała bowiem konkurs, w ramach którego wyznaczyła takie zadanie.Dysponowanie ubikacją, która sprawnie funkcjonowałaby i w warunkach mikrograwitacji i grawitacji księżycowej jest istotne z punktu widzenia przyszłych misji, których celem jest Księżyc. W końcu, NASA chce powrócić na powierzchnię jedynego naturalnego satelity Ziemi już do 2024 roku.Obecne, które posiada NASA, powstały tylko z myślą o działaniu w warunkach mikrograwitacji, w których powstaje tak zwany stan nieważkości. Tymczasem na powierzchni Księżyca mamy do czynienia nie z mikrograwitacją, a grawitacją około sześć razy słabszą od ziemskiej. Oznacza to, że na Księżycu ekskrementy nie unosiłyby się swobodnie w przestrzeni, ale bardzo powoli opadały w kierunku podłoża, co rodzi swoiste problemy.NASA stworzyła całą listę technicznych wymagań, które konkursowe projekty toalet muszą spełniać. Takie ubikacje powinny chociażby cechować się stosunkowo prostą budową, umożliwiać oszczędzanie wody i pomagać w utrzymaniu nieskazitelnego środowiska wewnątrz lądownika – środowiska wolnego od brzydkich zapachów i zanieczyszczeń. Ważny jest fakt, że konstrukcje te mają spełniać potrzeby zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Co ciekawe, NASA zamierza przyznawać punkty premium tym projektom, które będą w stanie wychwytywać wymiociny członków załogi, nie wymagając od astronautów, cóż, „wkładania głowy do sedesu”.Konkurs NASA, prowadzony za pośrednictwem platformy HeroX, został podzielony na dwie kategorie – dla osób dorosłych oraz uczniów. Pula nagród w kategorii 18+ wynosi 35 tysięcy dolarów (), zatem naprawdę jest o co walczyć. Kwota ta zostanie rozdzielona między trzema zespołami (lub osobami), które przedstawią najlepsze pomysły. Najlepsze zespoły z kategorii nieletnich mogą spodziewać się natomiast publicznego uznania oraz nagród w postaci gadżetów brandowanych logo NASA.NASA wyznaczyła ostateczny termin na przekazanie jej projektów kosmicznej toalety do 17 sierpnia. Należy dokonać tego za pośrednictwem tej strony (dorośli) lub tej (osoby poniżej 18 roku życia). Wyniki konkursu dla dorosłych mają zostać ogłoszone 30 września, zaś dla nieletnich 20 października.Źródło: NASA/HeroX, fot. tyt. NASA/HeroX