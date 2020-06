Zobacz 10 lat historii Słońca na niesamowitym timelapsie NASA (wideo)

Ten materiał musisz obejrzeć.







Słońce liczy sobie już 4,6 miliarda lat. 10 lat to więc w ciągu jego żywota zaledwie mgnienie oka. To powiedziawszy, w takim czasie na jego powierzchni zachodzi wiele zmian, co doskonale pokazuje najnowszy film timelapse opublikowany przez NASA. Materiał powstał za sprawą fotografii wykonanych przez satelitę Solad Dynamics Observatory (SDO).





Dekada w życiu Słońca



W sumie, w najnowszym wideo NASA skompilowała aż 425 milionów zdjęć Słońca, rejestrowanych co 0,75 sekundy, w okresie od 2 czerwca 2010 roku do 1 czerwca 2020 roku, czyli przez dziesięć lat (stąd tytuł „A Dacade of Sun”). Każda sekunda filmu reprezentuje jeden dzień w życiu Słońca, zaś sam materiał trwa 60 minut.









Burzliwe przemiany