Pomóż NASA wytrenować sztuczną inteligencję dla marsjańskiego łazika

Wybierz się na wirtualną wycieczkę po Czerwonej Planecie.





Mars pełen pułapek

Panorama Marsa wykonana przez łazik Curiosity. W piaszczystym terenie łazik mógłby utknąć. | Źródło: NASA/JPL-Caltech/MSSS/Andrew Bodrov/AI4Mars

AI4Mars – jak wspomóc NASA?

W ramach projektu AI4Mars należy oznaczać 4 rodzaje terenu. | Źródło: AI4Mars

Czy kiedykolwiek marzyliście o podróży w kosmos? O odwiedzeniu Marsa i jego eksploracji? Teraz możecie to marzenie zrealizować, a przynajmniej w pewnym sensie. Wystarczy, że weźmiecie udział w projekcie AI4Mars, dzięki któremu nie dość że wybierzecie się na wirtualną wycieczkę po Czerwonej Planecie, to na dodatek pomożecie NASA w wytrenowaniu sztucznej inteligencji dla marsjańskich łazików.W ramach projektu AI4Mars, opracowanego przez zespół badaczy z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, Uniwersytetu Kalifornii Południowej czy Uniwersytetu w Toronto, internauci otrzymują ważne zadanie. To polega na przeglądaniu galerii przeróżnych zdjęć wykonanych przez łazik Curiosity na powierzchni Marsa i oznaczanie na nich widocznych typów terenu. Nie ma tu zatem mowy o zwiedzaniu Marsa niczym w Google Street View, ale w ten sposób zdecydowanie można go bardzo dobrze poznać.W jakim celu NASA taki projekt realizuje? Dzięki niemu agencja będzie w stanie utworzyć bazę danych, która pozwoli wytrenować sztuczną inteligencję dla przyszłych marsjańskich łazików. Za sprawą tej sztucznej inteligencji owe pojazdy mają z większą łatwością omijać na Czerwonej Planecie niebezpieczne przeszkody – przeszkody, które mogą doprowadzić nawet do przerwania ich misji.Niestety, marsjańskie łaziki mają tendencję do grzęźnięcia w piasku i nie zawsze są w stanie z niego wydostać. Jednakże, dzięki nowej SI te maszyny mają wiedzieć, po jakim terenie jazda jest bezpieczna, a jaki teren należy omijać.Aby wziąć udział w projekcie AI4Mars, wystarczy udać się pod ten adres . Następnie, spośród opcji widocznych w okolicy prawego górnego rogu ekranu należy wybrać tę o nazwie „CLASSIFY”. Potem wystarczy, że przejdziecie krótki samouczek, który nauczy Was, jak oznaczać na zdjęciach poszczególne rodzaje marsjańskiego podłoża i voila, będziecie mogli wziąć udział w treningu sztucznej inteligencji dla marsjańskich łazików.To, jak zamierzacie pomóc NASA? Ja już co nieco fotografii sklasyfikowałam. Nie jest to proces skomplikowany, ale satysfakcjonujący.Źródło: AI4Mars , fot. tyt. NASA/JPL-Caltech/MSSS