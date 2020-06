Test na koronawirusa przez smartfona? To realniejsze, niż myślisz

Nadchodzi rewolucja?





Jak się okazuje, już w przyszłości każdy będzie mógł zbadać się pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2… przy użyciu smartfona. Na jakiej zasadzie by to działało?Badacze w 2015 roku wynaleźli sposób na np. wykrycie wirusa HIV przez smartfona. Wykorzystywany ma być do tego specjalny klucz sprzętowy, który – po nałożeniu np. wymazu z gardła – reagowałby poprzez wysłanie konkretnego sygnału do smartfona. Urządzenie interpretowałby ten sygnał i wyświetlało wynik za pomocą specjalnej aplikacji.Jako że naukowcy są na ostatniej prostej do finalnego wdrożenia takiego testu na HIV, to. Niestety chyba tyle z dobrych wiadomości. Największym rozczarowaniem jest czas oczekiwania na technologię.Test – żeby mógł zostać powszechnie wprowadzony – musi przejść szereg prób i weryfikacji.Udowodniona musi zostać bowiem jego skuteczność na wszystkich polach. To niełatwe zadanie.Tak czy inaczej, przyszłość z możliwością przeprowadzenia testów na różne choroby za pomocą smartfonów brzmi naprawdę ciekawie.Źródło: TNW / Foto. pexels.com