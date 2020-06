Naukowcy proponują nową metodę zapobiegania kolizjom Ziemi i asteroid

Ludzka wyobraźnia nie zna granic.





Asteroida zbliżająca się do Ziemi. Wizja artysty. Źródło: Pixabay/urikyo33

Chociaż w pobliżu Ziemi regularnie przelatują spore asteroidy, a niektóre z nich nazywa się nawet potencjalnie niebezpiecznymi asteroidami, tak naprawdę nasza planeta już od dawna nie miała do czynienia z obiektem, który miałby szansę wyrządzić na jej powierzchni duże szkody, a co dopiero doprowadzić do zagłady organizmów żywych. To powiedziawszy, istnieje prawdopodobieństwo, że kiedyś taki obiekt rzeczywiście się do Ziemi zbliży. NASA i inne agencje kosmiczne z całego świata się na ową ewentualność przygotowują, pracując nad sposobami, które pozwoliłyby na uniknięcie kolizji.Podczas gdy większość z dotychczas zaproponowanych rozwiązań polegałoby na zmianie orbity potencjalnie niebezpiecznej asteroidy, na przykład poprzez uderzenie w jej powierzchnię odpowiednio zaprojektowanym satelitą , pewien międzynarodowy zespół naukowców przedstawił właśnie zgoła inny pomysł. Pomysł ten polega na stworzeniu systemu, który pozwoliłby na połączenie groźnej asteroidy z mniejszym obiektem z pomocą liny.Jaki byłby efekt takiego połączenia ze sobą dwóch kosmicznych skał? Zdaniem naukowców doprowadziłoby to do przesunięcia się środka masy obiektów, co z kolei miałoby spowodować zmianę ich orbity – potencjalnie na taką, która nie zagrażałaby Ziemi. Omawiana metoda podobno nie niesie za sobą ryzyka rozbicia większej z planetoid na mniejsze fragmenty.Rzecz jasna, autorzy propozycji nie mieli szansy przetestować jej w przestrzeni kosmicznej. Zatem, testy przeprowadzili w formie symulacji komputerowych, wykorzystując wirtualną wersję asteroidy Bennu jako obiekt zagrażający Ziemi. Na podstawie symulacji badacze stwierdzili, że pomysł połączenia planetoidy z inną, mniejszą, mógłby sprawdzić się jako planetarny system obronny.Niestety, należy przyznać, że zaproponowany system ma wiele wad. Po pierwsze, aby móc go zastosować, oprócz dużej, groźnej asteroidy w pobliżu Ziemi musiałaby znaleźć się mniejsza asteroida. Po drugie, aby dwie planetoidy móc połączyć, potrzeba by bardzo, bardzo długiej liny. To powiedziawszy, każde narzędzie, które pozwoliłoby na ocalenie ludzkości przed potencjalną zagładą jest mile widziane.Źródło: EPJ , fot. tyt. Pixabay/urikyo33