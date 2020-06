Najnowsze zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a zapierają dech w piersiach

Leciwa maszyna jak zwykle nie zawodzi.

Piękne pozostałości gwiazd





Mgławica NGC 6302 na najnowszym zdjęciu z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. | Źródło: NASA/ESA/J.Kastner

Mgławica NGC 7027 sfotografowana przez instrument Wide Field Camera 3 Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. | Źródło: NASA/ESA/J.Kastner

Trzeba przyznać, że w kosmosie można zaobserwować naprawdę mnóstwo widowiskowych obiektów. To rzecz jasna nie byłoby możliwe bez takich maszyn jak Kosmiczny Teleskop Hubble’a, których naukowe instrumenty pozwalają dosłownie wejrzeć w przeszłość Wszechświata, nawet do momentu 500 milionów lat po Wielkim Wybuchu . Kosmiczny Teleskop Hubble’a wykonał w ciągu swojego istnienia mnóstwo imponujących zdjęć, które mogliśmy podziwiać, a teraz zaszczycił nas kolejnymi.Najnowsze zdjęcia autorstwa Kosmicznego Teleskopu Hubble’a udostępnione przez NASA pokazują, jak spektakularne twory mogą pozostawiać po sobie umierające gwiazdy. Bohaterami tych zdjęć są bowiem dwie mgławice planetarne – NGC 7027 oraz wyglądająca niczym motyl NGC 6302 – które powstały właśnie w rezultacie śmierci gwiazd – gwiazd o masie od 3 do 5 razy większej od masy Słońca.Obydwie mgławice były przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a fotografowane wcześniej, ale najnowsze zdjęcia są unikatowe, ponieważ teleskop wykonał je, wykorzystując pełne możliwości instrumentu Wide Field Camera 3. W rezultacie obrazy zarejestrowano w zakresie promieniowania od bliskiego ultrafioletu do bliskiej podczerwieni., powiedział Joel Kastner z Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku, jeden z autorów najnowszej pracy poświęconej mgławicom.Jak wskazują badacze, mgławice NGC 7027 oraz NGC 6302 posiadają bardzo ciekawe cechy. Obydwie charakteryzuje wysoki stopień jonizacji i wzbudzenia, co sugeruje, że gwiazdy znajdujące się w ich obrębie są bardzo gorące. Na dodatek, i jedna, i druga stanowią dwubiegunowe, płatowate struktury o krótszej średnicy w centrum. Oczywiście, po przyjrzeniu się ich zdjęciom można zauważyć, że mgławice wyglądają zgoła inaczej, ale mimo to astronomowie uważają, iż omawiane obiekty powstały w podobny sposób – za sprawą gwiazd układu podwójnego.Możliwe, że gdy jedna z gwiazd układu podwójnego kończy swój żywot, pozostawiona przez nią materia tworzy dysk akrecyjny otaczający drugą gwiazdę, a następnie, za sprawą astrofizycznych strumieni wygenerowanych przez dysk, zostaje wystrzelona w przestrzeń kosmiczną w dwóch przeciwnych kierunkach. Niewykluczone też, że podobne struktury powstają po połączeniu się dwóch gwiazd podwójnego układu., stwierdził Bruce Balick z Uniwersytetu Waszyngyońskiego., dodał Balick.Ciekawe jakie jeszcze wspaniałe fotografie wykonane przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a będziemy mogli ujrzeć w przyszłości. Już nie mogę się ich doczekać!Źródło: HubbleSite , fot. tyt. NASA