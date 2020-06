Historyczne wydarzenie! Polska gra oficjalnie lekturą szkolną

Dożyliśmy niesamowitych czasów.





This War of Mine będzie lekturą szkolną!

"Gry bez wątpienia są dziełem kultury. Nowoczesnym, naturalnym i atrakcyjnym dla młodego odbiorcy, ponieważ operują językiem natychmiastowo dla niego zrozumiałym. I tym językiem gry mogą opowiadać o wszystkim - emocjach, prawdzie, walce dobra ze złem, cierpieniu i wreszcie samej istocie ludzkości. Pod tym względem gry są podobne do literatury, jednak używają wspomnianego języka interakcji. Oczywiście, wykorzystywano je już w edukacji, do nauczania matematyki, chemii czy rozwijania zdolności poznawczych, ale nie sądzę, by jakakolwiek została oficjalnie włączona do programu nauczania na poziomie ogólnokrajowym. Jestem dumny z faktu, że to właśnie produkcja 11 bit studios dołoży swoją cegiełkę do rozwoju edukacji i kultury w naszym kraju. To może być przełomowy moment dla wszystkich artystów tworzących gry na całym świecie"

Gra This War of Mine oficjalnie została lekturą szkolną! Potwierdziły się tym samym nasze wczorajsze doniesienia , jakoby produkcja warszawskiego 11 bit studios miała trafić do kanonu lektur w szkołach średnich. Tą bez wątpienia radosną dla wielu uczniów nowinę ogłosili dziś prezes zarządu 11 bit studio Grzegorz Miechowski oraz premier Mateusz Morawiecki.Gra This War of Mine zostanie umieszczona na liście lektur szkolnych dla uczniów szkół średnich w Polsce począwszy od roku szkolnego 2020/2021. Stanie się ona lekturą dla osób pełnoletnich ze względu na poruszaną, trudną tematykę. Produkcja będzie polecana do wspierania nauczania przedmiotów humanistycznych: socjologii, etyki, filozofii, historii, i dostępna dla wszystkich polskich uczniów szkół średnich za darmo., mówił w trakcie spotkania z premierem Morawieckim Grzegorz Miechowski.Pełna dylematów moralnych historia cywili walczących o przetrwanie podczas gatunku zbrojnego stała się drugą po Wiedźminie 3 najpopularniejszą na świecie polską grą. Ukazane tam w bardzo dojrzały sposób okrucieństwa wojny i ludzkie cierpienie przełożyły się na doskonałe oceny wśród graczy i recenzentów nawet spoza branży gamingowej. This War of MIne chwaliły m.in. The New York Times, Washington Post, Die Welt, The Guardian i inne prestiżowe media na całym świecie.Polska jest pierwszym krajem na świecie, która na liście lektur szkolnych umieszcza wysokobudżetową grę, której nie tworzono uprzednio jedynie z myślą o obszarze edukacji. Nie wiem jak Wy, ale ja czuje się doprawdy niezwykle widząc, że dożyłem czasów, w których gry komputerowe zaczęto w końcu traktować poważnie i na równi z innymi dziełami literatury i sztuki.Źródło: 11 bit studios