Bill Gates przekazał kolejne 750 mln dolarów, by szczepić świat na COVID-19

Hojny gest.





750 milionów dolarów na szczepionkę od Billa Gatesa

Skuteczność szczepionki na COVID-19 to wielka niewiadoma

Bill Gates i koronawirus

Bill Gates masowe szczepienia na koronawirusa zapowiadał jeszcze w kwietniu bieżącego roku i wygląda na to, że konsekwentnie pomaga on naukowcom w dążeniu do tego, aby jego prognozy się sprawdziły. Założyciel i były CEO Microsoftu przekazał właśnie 750 milionów dolarów (ok. 3 miliardów złotych) na wytworzenie i dystrybucję szczepionki na COVID-19, opracowywanej przez Uniwersytet Oksfordzki. Pieniądze popłynęły z założonej przez niego wcześniej fundacji o nazwie Bill & Melinda Gates Foundation.Pieniądze od Billa Gatesa przekazano na mocy umowy zawartej z brytyjsko-szwedzką firmą farmaceutyczną AstraZeneca, która dołączyła do innych podmiotów działających aktywnie nad opracowaniem szczepionki - Serum Institute of India (SII), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) i Gavi Vaccine Alliance (Gavi). Dwa ostatnie są finansowane bezpośrednio przez Gatesa.Amerykański miliarder zapowiedział, że pieniądze pomogą wyprodukować i dostarczyć do potrzebujących kolejne 300 milionów dawek szczepionki o nazwie AZD1222. Co ciekawe, substancja będzie udostępniana jeszcze przed końcem 2022 roku. Na mocy wcześniejszych ustaleń Serum Institute of India ma przekazać łącznie miliard dawek szczepionki do najbiedniejszych krajów na świecie, z czego 400 milionów jeszcze przed końcem 2021 roku. AstraZeneca ma wytworzyć łącznie, bagatela, dwa miliardy dawek AZD1222 w formie non-profit (bez czerpania dochodu). 300 milionów z nich trafi do Stanów Zjednoczonych, a 100 milionów do Wielkiej Brytanii.Przypominam, że przed nadchodzącą pandemią Bill Gates przestrzegał głowy państw kilka lat temu, w trakcie swojego wystąpienia na TED. Pomimo, że nie mówił wtedy o koronawirusie, wielu miłośników teorii spisku podaje tę przemowę jako przykład tego, że "Gates coś wiedział".Niestety, na tę chwilę nie ma żadnej gwarancji na to, że szczepionka AZD1222 okaże się skuteczna. Pierwsze wyniki badań poznamy dopiero w sierpniu. Obecnie rozpoczynają się testy fazy II/III na 10 000 pełnoletnich ochotnikach. Z powodu niepewności związanej ze skutecznością tak szybko opracowywanych szczepionek tworzonych jest ich wiele, na całym świecie. Aż siedem z nich współfinansowanych jest przez Gatesa.W sieci i poza nią tworzone są coraz to nowe i coraz bardziej absurdalne teorie spisku łączące osobę Billa Gatesa i koronawirusa . Miliarder dementuje wszystkie pogłoski, także te głoszące, że szczepionki zawierają mikroczipy do śledzenia ludzi na całym świecie.Źródło: AstraZeneca , zdj. tyt. zrzut ekranu z TheEllenShow @YouTube