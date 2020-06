Astrofizycy potwierdzili jedną z podstaw teorii względności Einsteina

Ważne osiągnięcie.





Na wzór Ziemi, Słońca i Księżyca

„Pulsar emituje wiązkę fal radiowych, które przemierzają przestrzeń. Za każdym razem ta wiązka jest rejestrowana z dużą dokładnością przez radioteleskop w Nançay. Gdy pulsar porusza się po swojej orbicie, czas, jakiego promieniowanie radiowe potrzebuje, by dotrzeć na Ziemię, zmienia się. To pomiar i matematyczne modelowanie tego czasu, z dokładnością do kilku nanosekund, pozwala naukowcom z wyjątkową precyzją określić ruchy gwiazdy.”

Pulsar PSR J0337+1716 wraz z towarzyszącymi mu białymi karłami. Wizja artysty. | Źródło: Guillaume Voisin/CC BY-SA 4.0

„Przede wszystkim, to unikatowa konfiguracja tego układu, podobna do układu Ziemia-Księżyc-Słońce, obejmująca drugi obiekt towarzyszący (pełniący rolę Słońca), w stronę którego dwie pozostałe gwiazdy ‘opadają’ (orbitują) pozwoliła na przeprowadzenie gwiezdnej wersji słynnego eksperymentu Galileusza z wieży w Pizie. Dwa ciała o różnej budowie z takim samym przyspieszeniem opadają w stronę pola grawitacyjnego trzeciego.”

Masa miarą energii

Jeżeli w próżni jednocześnie upuścimy pióro oraz kulę do kręgli, te dotrą do podłoża w tym samym czasie. Mimo że wymienione przedmioty posiadają różną masę, grawitacja wpływa na nie identycznie, co jako pierwszy zaprezentował. Zgodnie zpodobnie jest w przypadku tak masywnych obiektów jak gwiazdy, co z największą dokładnością w historii właśnie udało się potwierdzić.Za wspomniane dokonanie odpowiada międzynarodowy zespół naukowców, którego praca właśnie ukazała się w czasopiśmie. Badaczom udało się udowodnić, iż jeden z kluczowych elementów teorii Einsteina dotyczy także obiektów o niebywale silnej grawitacji, takich jakKorzystając z radioteleskopu, astrofizycy przeanalizowali sygnały pochodzące z pulsara (typu gwiazdy neutronowej). Pulsar ten jest 1,44 razy masywniejszy niż Słońce i jednocześnie stanowi kulę o średnicy zaledwie 25 kilometrów, a wokół niego krążą dwa białe karły o znacznie słabszym polu grawitacyjnym. Pierwszy z karłów krąży wokół pulsara w odległości 10 razy mniejszej niż ta, która dzieli Słońce i Merkurego, zaś drugi oddalony jest od pozostałych obiektów nieco mocniej niż Ziemia i Księżyc od Słońca., powiedział doktor Guillaume Voisin, członek zespołu., dodał Voisin.W układzie słonecznym eksperyment zwany transksiężycową transmisją laserową pokazał, że, tak jak przewidział Einstein. Podejrzewano jednak, że pewne odchylenia odmogłyby wystąpić tylko w przypadku obiektów o niebywale silnej grawitacji, takich jak gwiazdy neutronowe, które sporą część swojej masy zawdzięczają własnej energii grawitacyjnej, zgodnie ze słynnym równaniem Einsteina – E=mc. Eksperyment przeprowadzony przez zespół z udziałem układu pulsara i dwóch białych karłów, który pokazał, że, uzupełnia lukę pozostawioną przez testy dotyczące Układu Słonecznego, gdzie żaden obiekt nie dysponuje grawitacją nawet w połowie tak silną jak gwiazda neutronowa.Obserwacje pulsara i jego towarzyszy pokazały, że ekstremalne pole grawitacyjne gwiazdy neutronowej nie może różnić się bardziej niż o(wynik uzyskany przy przedziale ufności na poziomie 95%) od prognozy wysnutej na podstawie teorii względności. Ten wynik to najdokładniejsze dotąd potwierdzenie (o około 30% dokładniejsze niż dotychczasowe), że prawo swobodnego spadania ciał ma zastosowanie nawet w obecności obiektu, który dużą część swojej masy zawdzięcza własnemu polu grawitacyjnemu.Źródło: Astronomy and Astrophysics , Foto. tyt. NASA/JPL-Caltech/SAO