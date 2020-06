Co byłoby, gdyby nie doszło do lockdownu? Naukowcy odpowiadają

Nowe badania.





Jak sprawa wyglądałaby w innych krajach?

Załóżmy, że świat nie wprowadziłby żadnej blokady w odpowiedzi na pandemię konronawirusa. Jakie byłyby tego skutki? Na to pytanie postanowili odpowiedzieć w swoim nowym badaniu naukowcy z Global Policy Laboratory na University of California w Berkeley. W opublikowanej pracy, laboratorium: USA, Chinach, Korei Południowej, Włoszech, Francji oraz Iranie. Wszystko to celem sprawdzenia, jak brak lockdownu przełożyłby się na zachorowania.Szacuje się, iż bez wprowadzania ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi i przy normalnych interakcjach, liczba zakażeń w USA podwajałaby się co dwa dni - pomiędzy 3 marca a 6 kwietnia. Finalnie oznacza to, że w Stanach Zjednoczonych– na ten moment USA zgłosiły niecałe 2 miliony przypadków koronawirusa.Najskuteczniejsza według naukowców była polityka wdrożona w Chinach. Między 16 stycznia a 5 marca, obostrzenia wprowadzone w celu walki z koronawirusem. Chiny zgłosiły do tej pory jedynie 84 tysiące przypadków choroby.Naukowcy z University of California wskazują, iż bez wprowadzonych ograniczeń na ten moment mielibyśmy około 54 miliony infekcji w Iranie, 49 milionów we Włoszech, 45 milionów we Francji i 38 milionów chorych w Korei Południowej. Okazuje się więc, że powszechnyInne badania, tym razem przeprowadzone przez naukowców z Imperial College London jawnie pokazują, iż ograniczenia wprowadzone przez państwa europejskie. Same Włochy poprzez lockdown uniknęły ponad 600 tysięcy śmierci. Warto jednak pamiętać, że sytuacja dalej się rozwija i nie wiadomo, na ile obostrzenia zdołają powstrzymać koronawirusa na dłuższą metę.Wszystko jednak wskazuje na to, że lockdown w początkowej fazie pandemii był nam potrzebny.Źródło: ScienceAlert / fot. Adam Nieścioruk - Unsplash