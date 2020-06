Do Ziemi zaczęły docierać powtarzalne sygnały z kosmosu

Naukowcy znaleźli wzór.





fot. Matheo JBT - Unsplash

Wszechświat daje o sobie znać

Nowe badania malują przed nami nieoczekiwany obrazNaukowcy badają konkretne sygnały od 2007 roku –. Same wybuchy mają trwać zaledwie kilka milisekund, jednak są one wykrywalne z Ziemi ze względu na ich wyjątkowo wysoką energię.Szybkie wybuchy radiowe (FRB) zaobserwowano w powtarzających się wzorach po raz pierwszy. Pierwotnie odkryto je przy pomocy sztucznej inteligencji, która przesiewała duże ilości danych szukając konkretnego wzoru. Naukowcy do tej pory nie mają pojęcia, jaka dokładnie jest przyczyna opisywanych wybuchów, których sygnał dociera do Ziemi oraz skąd one się wzięły.Korzystając z teleskopu Lovell w obserwatorium Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii, astronomowie obserwowali sygnały oznaczone jako 121102 przez cztery lata.Każdy z nich powtarzał się cyklicznie, co około 157 dni. Najdłuższa cisza w eterze wyniosła 67 dni.Ponieważ wybuchy są regularne, może to sugerować, iż są one spowodowane ruchem ciał, takimi. Poprzednie teorie sugerowały, iż wybuchy mogą być spowodowane głównie poprzez działalność gwiazd neutronowych.Naukowcy z Wielkiej Brytanii zwracają uwagę na to, że obecnie wiemy bardzo mało na temat pochodzenia szybkich wybuchów radiowych (FRB). Dalsze obserwacje, które będą prowadzone przez specjalny zespół mają przyczynić się do uzyskania jaśniejszego obrazu występowania tych okresowych zdarzeń oraz przede wszystkim ustalenia,Zapewne szybkie wybuchy radiowe nie są śladem obcej cywilizacji, która próbuje się z nami skontaktować, a. Wykrycie powtarzalnego wzoru jest jednak czymś unikalnym w skali naukowej.Źródło: DT / fot. NASA - Unsplash