Bill Gates: teorie spisku o mnie i szczepionkach są idiotyczne. Nie będę im przeczył

Ufacie jego słowom?





Bill Gates i szczepienia

"Nigdy nie byłem zaangażowany w żadne prace związane z chipowaniem ludzi za pomocą szczepionek"

"Trudno jest zaprzeczyć wszystkiem doniesieniom, ponieważ są one głupie i dziwne."

Szczepienia najpierw dla najbiedniejszych krajów

Jedna wypowiedź Billa Gatesa w temacie szczepień sprawiła, że stał on się on wrogiem numer jeden antyszczepionkowców. W kwietniu bieżącego roku założyciel Microsoftu wyraził przekonanie, że w ciągu kolejnych 18 miesięcy zostaną wprowadzone obowiązkowe szczepienia na koronawirusa . To wystarczyło, aby miłośnicy teorii spiskowych uznali Gatesa za kombinatora i propagatora "szkodliwych szczepionek". Mężczyzna poinformował właśnie, że wszelkie teorie stawiające go w negatywnym świetle są po prostu idiotyczne.Fundacja Billa Gatesa przeznaczyła więcej niż miliard dolarów na prace nad opracowaniem skutecznej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. W rozmowie z prasą miliarder przyznał, że stał się obiektem wielu ataków w związku ze swoimi działaniami. Walka z dementowaniem teorii spiskowych jest jak walka z wiatrakami: trudna i bezcelowa. Niektóre skrajnie prawicowe źródła sugerowały nawet, że Gates stoi za stworzeniem wirusa, a przyczyniając się do opracowania szczepionki chce czerpać później profity z tytułu masowych szczepień., powiedział Gates, dodając przy tym:Były CEO Microsoftu przyznał, że dobrze jest wiedzieć, które z dzieci zostały zaszczepione, a które nie. Potwierdził też, że mówił, że potrzebny jest system ewidencji szczepień, ale nigdy nie wspominał o potrzebie tworzenia mikroczipów.Miliarder przypomniał, że ostrzegał przed negatywnymi skutkamii pandemii jeszcze w 2015 roku, a światowych liderów wzywał w 2016 roku do podjęcia niezbędnych działań celem przygotowania się na jej nadejście. Mimo to, w badaniu przeprowadzonym w maju przez Yahoo News i YouGov aż 28% Amerykanów powiedziało, że wierzy w teorie spisku związane z osobą Billa Gatesa w kontekście szczepień.Bill Gates w rozmowie powiedział, że niezbędnym wydaje się dostarczenie opracowanej już szczepionki w pierwszej kolejności do krajów najbiedniejszych. Świat powinien podjąć wspólny wysiłek po to, aby opracować skuteczną i bezpieczną szczepionkę i dostarczyć ją najpierw osobom najsłabszym i najbardziej potrzebującym, a nie tym, którzy są skłonni za nią zapłacić najwięcej.Źródło:, zdj. tyt. zrzut ekranu z TED @YouTube