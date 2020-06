Naukowcy znaleźli planetę i gwiazdę, które łudząco przypominają Ziemię i Słońce

KOI-456.04.





Astronomowie zaobserwowali planetę oraz gwiazdę, które są bardziej podobne do Ziemi i Słońca niż jakakolwiek wcześniej zaobserwowana para. Znajdująca się w odległości 3000 lat świetlnych od Ziemiorbitują na tyle blisko siebie, aby na powierzchni wspomnianej planety mogła znajdować się woda w stanie płynnym.Odkrycia dokonali naukowcy z Instytutu Badań Układu Słonecznego im. Maxa Plancka w Niemczech. Opisywana gwiazda została pierwotnie zaobserwowana przy pomocy teleskopu NASA Kepler. Pierwotnie prowadzone badania pokazały, iż Kepler-160 może mieć wokół siebie dwie orbitujące egzoplanety. Naukowcy doszli jednak to tego, iż zamiast pary, znajdują się tam aż cztery planety, z czego jedna z nich może faktycznie przypominać Ziemię.- zazwyczaj krążą one także blisko swoich gwiazd. W niektórych przypadkach astronomowie obserwują skaliste miejsca, które wyglądem oraz masą mogłyby przypominać miejsce, jakie każdy z nas zamieszkuje na co dzień.KOI-456.04 jest prawie dwa razy większa od Ziemi i krąży w dokładnie takiej samej odległości od swojej gwiazdy, jak nasza planeta od Słońca. Oznacza to, że na powierzchni faktycznie może znajdować się woda w stanie ciekłym. Wszystko jednak jak zwykle rozbije się o atmosferę oraz jej gęstość, która odpowiada za warunki znajdujące się na powierzchni planety. Ilość światła otrzymywanego przez KOI-456.04 ze swojej gwiazdy. Wszystko na pierwszy rzut oka wygląda więc bardzo podobnie.3000 lat świetlnych od Ziemi, to wciąż zbyt daleka odległość, abyśmy jako ludzkość mogli pomarzyć o ewentualnym zamieszkaniu planety podobnej do naszej. Kolejne odkrycia naukowców pokazują jednak, żeŹródło: DT / fot. NASA Ames/JPL-Caltech/T. Pyle