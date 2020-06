Do Ziemi zbliża się potencjalnie niebezpieczna planetoida

Naukowcy bacznie się jej przyglądają.





Asteroida 163348 (2002 NN4) minęła Ziemię 6 czerwca

Orbita planetoidy 163348 (2002 NN4). | Źródło: NASA

Planetoida 2013 XA22 zbliży się do Ziemi 8 czerwca

Dlaczego takie przeloty nazywa się potencjalnie niebezpiecznymi?

Kosmos jest bardzo niespokojnym miejscem, ale ludzkość ma szczęście egzystować w bardzo spokojnym rejonie wszechświata. Mimo tego, nawet w Układzie Słonecznym często pojawia się ryzyko wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Jedno z nich miało miejsce wczoraj, a drugie nastąpi już jutro, 8 czerwca.Od kilku dni w mediach możecie czytać o rzekomym zagrożeniu ze strony dwóch planetoid nadciągających w kierunku Ziemi. Obie zaklasyfikowane zostały przez naukowców do kategorii PHA (Potentially Hazardous Asteroid), czyli. Teraz wiemy już, że pierwszy z obiektów określanych mianem NEO (Near Earth Objects) przeleciał obok naszej planety, w zakładanej, bezpiecznej odległości.Planetoida 163348 (2002 NN4) liczyła sobie całkiem imponującą średnicę, szacowaną na 250-570 metrów. O ile każdego dnia Ziemię mijają różnego rodzaju planetoidy, to przeważnie są one znacznie mniejsze i mają średnicę od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów. Obiekt odkryty 9 lipca 2002 roku w ramach projektu LINEAR przeleciał "obok" naszej planety w odległości 13 razy większej od tej, która dzieli Ziemię i Księżyc (ok. 5 mln kilometrów). Tor lotu drugiej asteroidy jest znacznie bliższy Ziemi.Drugi z obserwowanych przez badaczy obiektów jest planetoidą o nazwie 2013 XA22. To znacznie mniejsze od asteroidy 163348 (2002 NN4) ciało niebieskie - cechuje go średnica na poziomie ok. 73-160 metrów. Prognozuje się, że 2013 XA22 minie Ziemię w odległości ok. 3 milionów kilometrów.Orbita planetoidy 2013 XA22. | Źródło: NASAPowinniście wiedzieć, że istnieją ściśle określone kryteria, pozwalające zaliczyć daną asteroidę do kategorii PHA. Planetoida taka musi mieć średnicę przekraczającą 150 metrów, a jej prognozowany przelot musi odbywać się w odległości do 0,05 AU (jednostki astronomicznej) od Ziemi. 0,05 AU to odległość równa 7,48 mln kilometrów.Źródło:, zdj. tyt. Canva Pro