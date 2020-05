Jakie miejsca sprzyjają powstawaniu planet? Astronomowie postanowili to sprawdzić

Kosmiczne dochodzenie.





Tajemnice układów planetarnych

Słowo klucz - lokalizacja

„Wierzymy, że występują tam planetyzmale i struktury, które dopiero powstają.”

„Mogą być one nasionami, z których z czasem uformują się planety, tworząc zaawansowane systemy planetarne. Takich układów nie dostrzegamy w pobliżu niesamowicie masywnych gwiazd. Widzimy je tylko w układach oddalonych od centrum.”

Gwiezdne pustkowie

My, ludzie, mamy naprawdę dużo szczęścia. Żyjemy bowiem na skalistej planecie otoczonej ochraniającej nas atmosferą, w stosunkowo spokojnym zakątku kosmosu. Na dodatek, naszej planecie w Układzie Słonecznym towarzyszą inne, które w przyszłości moglibyśmy potencjalnie odwiedzić (w szczególności Mars). W zasadzie, jak to się stało, że wokół Słońca powstało aż tyle planet, a wokół wielu innych, podobnych gwiazd nie? Przeprowadzono badania, które pozwoliły znaleźć na to pytanie odpowiedź.Aby dowiedzieć się, co sprawia, że wokół jednych gwiazd tworzą się układy planetarne, a wokół innych nie, astronomowie wykorzystali możliwości Kosmicznego Teleskopu Hubble’a. Z jego pomocą przyjrzano się gwiazdom zlokalizowanym w ogromnej gromadzie Westerlund 2.Westerlund 2 to jedna z największych gromad gwiazd w Drodze Mlecznej. Zlokalizowana jest ona 20 tysięcy lat świetlnych z dala od Ziemi, w Ramieniu Strzelca naszej galaktyki. Miejsca takie jak to są dla astronomów prawdziwą kopalnią złota, pozwalającą zrozumieć dynamikę ewolucji gwiazd. Warto wspomnieć, iż uważa się, że Słońce także powstało w takiej gromadzie, ale z czasem ją opuściło.Trzyletnie obserwacje Westerlund 2 pokazały, że ogromnym, jasnym gwiazdom zlokalizowanym w pobliżu centrum gromady z jakiegoś powodu nie towarzyszą gęste chmury gazu, z których mogłyby powstać planety. Przeciwnie było w przypadku mniejszych gwiazd, położonych na obrzeżach gromady.Kosmiczny Teleskop Hubble’a nie jest w stanie bezpośrednio dostrzec materii krążącej wokół gwiazd w Westerlund 2, ale może wykryć jej obecność, monitorując jasność samych gwiazd. Jasność danej gwiazdy maleje, gdy tylko jakakolwiek materia pojawia się w linii między nią a Ziemią. Śledząc to, jak często i na jak długo jasność danej gwiazdy spada, astronomowie są w stanie określić, jak dużo materii krąży wokół niej.Prowadząc swoje badania, astronomowie nie zarejestrowali żadnych spadków jasności tych gwiazd, które znajdowały się w promieniu 4 lat świetlnych od centrum gromady. Spadki jasności dostrzeżono natomiast w przypadku 1500 spośród 5000 gwiazd o masach od 0,1 do 5 mas Słońca położonych dalej od centrum. Jasność 5% z nich spadała nawet na 10 do 20 dni zanim wracała do normy., wyjaśnia Elena Sabbi, jedna z badaczek.Ale dlaczego wokół masywnych gwiazd w centrum Westerlund 2 raczej nie powstają planety? Ano dlatego, że te masywne gwiazdy (masa niektórych z nich wynosi nawet po 80 mas Słońca) są dużo aktywniejsze niż mniejsze gwiazdy, a na dodatek cechują się krótszym „żywotem”. Ogromne ilości emitowanego przez nie promieniowania ultrafioletowego i wytwarzane wiatry słoneczne mogą szybko rozwiewać jakiekolwiek chmury kosmicznego gazu, które się ich pobliżu pojawiają.Cóż, wygląda na to, że Słońce powstało z dala od centrum swojej gromady gwiazd. I dobrze – w innym wypadku Ziemia mogłaby nigdy się nie narodzić, a w rezultacie także my.Źródło: NASA , Foto. tyt. NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), Westerlund 2 Science Team