Naukowcy potwierdzają: druga Ziemia może istnieć obok Proxima Centauri

Do badań wykorzystano specjalny spektrograf.





Badania będa kontynowane

Naukowcy oficjalnie potwierdzili istnieniektóra może być drugą Ziemią. Do badań wykorzystano spektrograf ESPRESSO. To już kolejne doniesienia dotyczące superplanety znajdującej się w zasięgu najbliższej gwiazdy naszego Układu Słonecznego –- Potwierdzenie istnienia Proximy b było ważnym zadaniem i jest to jedna z najciekawszych planet znajdujących się w naszym układzie słonecznym - powiedział Alejandro Suarez Mascareno, główny autor artykułu dotyczącym badań nad Proxima b.Praca została zaakceptowana do publikacji w czasopiśmie Astronomy & Astrophysics. Naukowcy odkryli, iż Proxima b nie tylko istnieje,. Proxima b okrąża swoją gwiazdę w zaledwie 11,2 dnia. Dzięki spektrografowi ESPRESSO, naukowcy byli w stanie dokładnie oszacować masę samej planety, co jest niespotykanym rezultatem.fot. Max McKinnon - UnsplashTo jednak nie pierwszy raz, kiedy słychać o Proximie b. Pierwotnie wieści na temat tej planety pojawiły się już w 2016 roku, kiedy to spektograf HARPS zamontowany na Europejskim Obserwatorium Południowym w Chile dokonał opisywanego odkrycia.Pomimo, że Proxima b krąży wokół swojej gwiazdy w tak bliskiej odległości,. Bardzo możliwe, że na tej planecie znajduje się życie. Niestety, jest jedno „ale”.Proxima Centauri ma tendencję do bombardowania wszystkich planet w swoim pobliżu promieniowaniem rentgenowskim. Proxima b miałaby otrzymywaćTo prowadzi do pytania: czy na Proxima b istnieje atmosfera, która jest w stanie chronić planetę przed tego typu śmiertelnym promienowaniem? Na to i wiele innych pytań ma odpowiedzieć nowa generacja spektrografów. Dotarcie do Proxima b przy wykorzystaniu dzisiejszej technologiiŹródło: ScienceAlert / fot. Jeremy Thomas - Unsplash