Nad tureckim niebem "wybuchł" meteor (wideo)

W tureckich mediach społecznościowych zaroiło się od materiałów wideo, które. Jak można zobaczyć na nagraniach, faktycznie na niebie pojawia się coś, co przypomina przybysza z kosmosu – eksplodując w powietrzu z grzmotem. Turecki serwis informacyjny Daily Sabah donisi, iż kula świetlna była widoczna w kilku prowincjach około godziny 20:30 czasu lokalnego.Same nagrania pokazują także, że obiekt, który zbliżał się do Ziemi eksplodował na znacznej wysokości. Jeszcze nie potwierdzono do końca czy był to meteor, jednak dziennik Hurriyet przekazał opinię meteorologów, którzy wskazali jednoznacznie na sytuację związaną z deszczem meteorytów.Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tego typu zdarzenia nie są rzadkością.. Większość z nich nie dociera jednak w żaden sposób do powierzchni Ziemi i rozpada się na małe cząstki w powietrzu. Naukowcy co rusz powtarzają, że nasza planeta znajduje się pod ciągłym ostrzałem z kosmosu. Te meteoryty, które z kolei obserwujemy, to obiekty większe niż zazwyczaj –Baza danych związana ze spadaniem meteorów na Ziemię tworzona przez NASA zdradza, iżW ciągu każdego roku, na niebie można zauważyć około 25 tego typu incydentów.Nadal nie wiadomo, co dokładnie powoduje, że meteory wybuchają nad powierzchnią Ziemi. Naukowcy sądzą, iż może to mieć związek z atmosferą i jej grubością – ciśnienie powietrza przed obiektem ma rosnąć, kiedy spada on na Ziemię.Na całe szczęście tylko garstka tego typu meteorów powoduje trwałe szkody lub uszczerbek na zdrowiu. Owszem, zgony z powodu uderzenia odpadkami zdarzyły się jednakTrzeba jednak przyznać, że cały proces spadania wygląda naprawdę imponująco.Źródło: ScienceAlert