Diagnoza w sieci? Tylko sobie zaszkodzisz. Badania nie pozostawiają złudzeń

Nie ma co ukrywać - Internet to istna skarbnica informacji. Niemniej, nie oznacza to, że jest on dobrym miejscem do wyszukiwania informacji na każdy temat. Przede wszystkim lepiej nie wykorzystywać go jako narzędzie do zaciągania porad medycznych i diagnozowania potencjalnych chorób. Dotychczas udowodniły to niejedne badania, a teraz opublikowano wyniki kolejnych, które dodatkowo to potwierdzają.W ramach najnowszych badań uczeni z Australii przeprowadzili testy wiarygodności dostępnych w sieci witryn i aplikacji, które na podstawie przedstawionych objawów wystawiają diagnozy. Jak się okazuje, tego typu usługi dokonywały poprawnego rozpoznania tylko w jednej trzeciej przypadków. To naprawdę słaby wynik.W sumie, naukowcy sprawdzili, jak z diagnozowaniem chorób radzi sobie 27 usług. Wiele z nich jest dostępnych w sklepach AppStore oraz Google Play w formie aplikacji, a z innych można skorzystać za pośrednictwem stron internetowych centrów medycznych i szpitali.Aby przetestować wspomniane witryny i aplikacje, badacze wpisali w nich objawy z przygotowanych kart 48 hipotetycznych pacjentów (30 spośród tych kart wykorzystano we wcześniejszym, podobnym badaniu w 2015 roku). Niektórzy hipotetyczni pacjenci byli w stanach zagrażających życiu, inni potrzebowali pilnej pomocy medycznej, a jeszcze inni mieli do czynienia z chorobami, które byliby w stanie wyleczyć samodzielnie.Każdą z usług przetestowano aż 1000-krotnie by sprawdzić, czy ta jest w stanie postawić poprawną diagnozę i ponad 600-krotnie, by sprawdzić, czy potrafi poprawnie stwierdzić, na ile konkretne zestawy objawów wymagają pomocy medycznej. Rezultaty nie były satysfakcjonujące.Omawiane aplikacje i witryny umieszczały poprawną diagnozę na pierwszym miejscu listy proponowanych schorzeń i chorób tylko w 36 procentach przypadków. Wśród trzech pierwszych możliwości ta diagnoza pojawiała się częściej, bo średnio w 52% przypadków, a wśród pierwszych dziesięciu możliwości zaledwie w 58 procentach przypadków. Żadna z usług nie była znacznie lepsza od pozostałych, choć na tle wszystkich nieco wyróżniały się te, które wykorzystywały sztuczną inteligencję.Przetestowane narzędzia niezbyt dobrze sprawdziły się też w informowaniu o tym, czy pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy, powinien pilnie zgłosić się do przychodni, czy też nie. W tych kwestiach ich dokładność wynosiła odpowiednio 63 procent, 56 procent oraz 30 procent.Wyniki badań, które przeprowadzono w 2015 roku były bardzo podobne. To oznacza, że w tym temacie w ciągu 5 ostatnich lat zmieniło się niewiele., powiedziała Michella Hill, główna autorka badania.Rezultaty eksperymentu mają duże znaczenie zwłaszcza teraz, gdy mnóstwo osób zastanawia, się, czy zaraziło się koronawirusem, czy też nie. Powstało już mnóstwo witryn i aplikacji, które mają pozwalać na zdiagnozowanie COVID-19, ale póki co nie są dostępne żadne dane, które umożliwiałyby sprawdzenie ich dokładności. Dlatego uczeni zalecają, by pochodzić do nich bardzo sceptycznie.Źródło: The Medical Journal of Australia , Foto. tyt. Unsplash/National Cancer Institute