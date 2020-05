NASA ma szansę stworzyć pierwszy sztuczny deszcz meteorytów

Szykuje się ciekawe widowisko.





Schemat obrazujący przebieg misji DART. | Źródło: NASA

"Badanie wykazało, że bardzo mało materiału wystrzelonego przez DART dotrze na naszą planetę, a większość odłamków dotrze na nią dopiero po tysiącach lat. Jednak niektóre z nich, wyrzucone w przestrzeń z najwyższymi prędkościami, mogą niemal natychmiast trafić na trajektorie przechodzące przez Ziemię [...]."

W lutym 2022 roku NASA zamierza wysłać w przestrzeń kosmiczną satelitę DART, który kilka miesięcy później, w październiku, uderzy w mały księżyc planetoidy Didymos . W ten sposób agencja sprawdzi, czy tego typu manewr pozwoliłby na zmianę trajektorii lotu asteroidy potencjalnie zagrażającej Ziemi. Co jednak ciekawe, realizacja omawianej misji może przynieść nieprzewidziany wcześniej skutek, w postaci... sztucznie wywołanego deszczu meteorytów. Pokazały to nowe badania opublikowane w czasopiśmie The Planetary Science Journal.W jaki sposób satelita uderzający w planetoidę lub jej księżyc miałby doprowadzić do? To bardzo proste. Kolizja zwyczajnie doprowadziłaby do wystrzelenia materiału z powierzchni asteroidy w przestrzeń kosmiczną, częściowo w stronę naszej planety. Na szczęście zdaniem naukowców tego wystrzelonego materiału nie byłoby na tyle dużo, by mogły spowodować na Ziemi jakiekolwiek problemy. Z naszej perspektywy byłyby one jedynie widowiskiem.Niestety, odłamki skalne powstałe podczas misji DART i późniejszych podobnych nie będą całkowicie niegroźne. Te mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla wszelakich kosmicznych pojazdów - i tych bezzałogowych, i tych załogowych.Zdecydowana większość odłamków skalnych wygenerowana przez zderzenie satelity DART z księżycem planetoidy Didymos pozostanie przy samej planetoidzie ze względu na siłę grawitacji. Niewielka ich liczba może szybko dotrzeć do ziemi, a inne fragmenty dopiero za wiele stuleci. Cały materiał, który trafi do naszej atmosfery, spali się w niej, wytwarzając taką poświatę, jak zupełnie naturalne deszcze meteorytów.NASA planuje bacznie obserwować to, co będzie się działo zaraz po kolizji satelity DART z księżycem asteroidy Didymos. Mam nadzieję, że żaden z odłamków skalnych, który w wyniku tej kolizji powstanie, nie uszkodzi żadnego innego, bardzo cennego pojazdu, który obecnie przebywa w przestrzeni kosmicznej.Źródło: The Planetary Science Journal , Foto. tyt. Pexels/Roman deep