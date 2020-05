WHO: Koronawirus może zostać z nami na zawsze

Niepokojące.





COVID-19 niczym grypa

Źródło: Pexels/Anna Shvets

Czekając na szczepionki

Chociaż wiele państw powoli znosi restrykcje nałożone ze względu na pandemię, a przyrost zachorowań i zgonów w niektórych miejscach na świecie słabnie, wygląda na to, że koronawirus SARS-CoV-2 będzie ludzkości jeszcze długo towarzyszył. Aby móc rzeczywiście go zwalczyć, trzeba by przeprowadzić ogólnoświatową kampanię szczepień, która byłaby logistycznym koszmarem, a wcześniej w ogóle skuteczne szczepionki opracować. Dlatego oraz ze względu na fakt, że nadal nie jest jasne, jak trwałą odporność na koronawirusa zapewnia przejście infekcji, SARS-CoV-2 szybko nie zniknie. To zdanie podziela WHO - Światowa Organizacja Zdrowia., powiedział doktor Mike Ryan z Genewy, dyrektor do spraw sytuacji kryzysowych w WHO.Czy to zła wiadomość? Niekoniecznie. Tak jak nauczyliśmy się radzić sobie z towarzyszącymi nam wirusami grypy, HIV i innymi wirusami, z czasem nauczymy się odpowiednio radzić sobie z SARS-CoV-2. Tego samego porównania dokonał doktor Mike Ryan., stwierdził Ryan. Jak też dodał, jego zdaniemPrzemyślenia przedstawiciela WHO są zgodne z tym, czym niedawno podzielił się czołowy amerykański ekspert do spraw chorób zakaźnych - doktor Anthony Fauci. Podczas posiedzenia Komitetu Zdrowia amerykańskiego Senatu, które miało miejsce kilka dni temu, Fauci stwierdził, że na wyeliminowanie wirusa prawie nie ma szans.Chociaż Fauci mówił odnosił się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, coś podobnego będzie miało miejsce na całym świecie. Na szczęście, chociaż koronawirus nie zniknie, z czasem pojawią się leki i terapie, dzięki którym szybciej będziemy zwalczać zaistniałe infekcje. Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy naukowcy dokonali postępów w kwestii eksperymentalnych metod leczenia COVID-19, a gdy minie jeszcze więcej czasu, będziemy świadkami kolejnych.W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy następne leki oraz szczepionki będą przechodzić do etapu badań klinicznych z udziałem ludzi. Te badania pokażą,Być może, jeżeli będziemy mieli odrobinę szczęścia, z czasem zostanie opracowanych naprawdę wiele szczepionek zapewniających odporność na koronawirusa. Być może dopiero wtedy uda nam się naprawdę go pozbyć, bo jak już informowaliśmy, jedna szczepionka do tego nie wystarczy Źródło: Business Insider , Foto. tyt. Unsplash/Ashkan Forouzani