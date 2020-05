Jak wyglądałyby rakiety kosmiczne, gdyby były przezroczyste? (wideo)

Fascynująca animacja.





Rakiety kosmiczne od wielu dekad rozbudzają wyobraźnię ludzkości w zakresie podboju kosmosu. Startowi każdej z nich towarzyszą ogromne emocje - wystarczy zerknąć na popularność transmisji na żywo, serwowanych przez należącą do Elona Muska firmę SpaceX. Czy zastanawialiście się kiedyś jak prezentują się te niezwykłe konstrukcje od wewnątrz?Aby rakieta mogła polecieć w kosmos potrzebuje do tego naprawdę. Paliwa nie może być jednak zbyt wiele, bowiem wraz z masą całego pojazdu rośnie trudność w wyniesieniu pojazdu w kosmos. Inżynierowie muszą umiejętnie balansować, tworząc odpowiednie odczepialne moduły, aby osiągnąć sukces. Co dokładnie się w nich znajduje? To pokazuje świetnie nowa, bardzo ciekawa animacja.Na umieszczonej w sieci animacji prześledzicie start i lot rakiet(biorąca udział w słynnym programie Apollo),. Kolory substancji w zbiornikach prezentowane na poniższym nagraniu mają znaczenie. Kolor czerwony symbolizuje naftę RP-1, pomarańczowy - ciekły wodór LH2, a niebieski - ciekły tlen LOX. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że rakiety kosmiczne to tak naprawdę jedne kolosalne zbiorniki na wszelkiego rodzaju substancje napędzające. Zwróćcie uwagę na to jak zwiększa się stożek gazów wylotowych wraz z nabieraniem wysokości.Jeśli chcecie uzmysłowić sobie jak potężne ilości paliwa zużywane są przy starcie, obejrzyjcie start rakiety Saturn V, w której waga zużywanego paliwa została zobrazowana poprzez... słonie.Źródło: YouTube