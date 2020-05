Na Marsie znajduje się słona woda? Naukowcy studzą optymizm

To może być za mało do powstania życia.





fot. Luca Ruegg - Unsplash

Obserwacje prowadzone na Marsie sugerują, iż planeta może zawierać ciekłą wodę. Obecność ciekłej wody na Czerwonej Planecie to wielka sprawa, bowiem woda jak wszyscy wiemy – jest potrzebna do życia, przynajmniej tego znanego z Ziemi. Zespół naukowców opracował nowy artykuł, który sugeruje, iż jakiekolwiek ciecze występujące na Marsie w postaci stabilnejŻycie na Ziemi może przetrwać w niektórych bardzo ekstremalnych warunkach – jednak nawet ono posiada ograniczenia środowiskowe, których nie da się „przeskoczyć”. Naukowcy postanowili zbadać rozmieszczenie oraz chemię stabilnych cieczy na Marsie, aby zrozumieć czy te miejsca byłyby odpowiednie chociażby dla tych stworzeń, które radzą sobie na Ziemi. Zespół naukowców doszedł do wniosku, iż przy niskich temperaturach oraz ekstremalnie suchych warunkach na Marsie, kropla ciekłej wody umieszczona na powierzchni planetyJedynym sposobem na przetrwanie wody na Marsie byłoby jej zasolenie. Woda morska lub solanka miałaby niższą temperaturę zamarzania, a także parowałaby wolniej niż czysta woda w stanie ciekłym. Naukowcy twierdzą, iż na Marsie można znaleźć sole i na planecie mogą powstawać solanki. Nie oznacza to jednak, że na planecie będzie w stanie powstać jakiekolwiek życie. Temperatura na powierzchni planety. To za mało, aby życie mogło się rozwinąć. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej znamy je z Ziemi.Warto pamiętać, że w tym przypadku ogranicza nas wiedza naukowa. Bardzo możliwe, że na Ziemi istnieją organizmy, które byłyby w stanie poradzić sobie w warunkach takich, jak na Marsie –Naukowcy zachęcają jednak do wstrzymania się z entuzjazmem.Źródło: SlashGear / fot. Juli Kosolapova - Unsplash