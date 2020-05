Japońska sonda odkryła jedną z tajemnic asteroidy Ryugu

Czego jeszcze się o niej dowiemy?





Kolorowa przeszłość

Mapa przedstawiająca powierzchnię asteroidy Ryugu. Obraz o fałszywym zabarwieniu, mającym na celu ukazanie wyniku analizy spektralnej. | Źródło: Science

Hayabusa 2, japońska sonda, która w 2014 roku wyruszyła z powierzchni Ziemi w celu pobrania próbek z powierzchni asteroidy Ryugu, zrobiła już bardzo dużo. Dokonane z jej pomocą obserwacje, jak również wspomniane próbki, które z czasem dostarczy na naszą planetę, mogą przyczynić się do wielu ciekawych odkryć.Największe z tych odkryć zapewne dokonają się dopiero, gdy naukowcy dostaną skały i pył zebrany przez sondę w swoje ręce. Jednak zanim Hayabusa 2 dotrze z powrotem na Ziemię, uczonym nie pozostaje nic innego, jak analizować dane, które ta wysyła im w trakcie swojej podróży. Ich wartość również jest niezwykle duża, co udowadnia praca naukowa, którą właśnie opublikowano w czasopiśmie Science.Jak się okazuje, odczyty, które sonda wykonała z pomocą przeróżnych naukowych instrumentów, zbliżając się do Ryugu, pokazują interesujące szczegóły na temat przeszłości asteroidy. Wygląda na to, że dawno temu planetoida niebezpiecznie mocno zbliżyła się do jednego z obiektów w Układzie Słonecznym – samego Słońca.Rezultatem analizy spektralnej powierzchni Ryugu (dokonanej przez sondę w zakresie światła widzialnego o długości od 88 do 551 nm) był widok o czerwono-niebieskim zabarwieniu, ze znaczną przewagą czerwieni. Dodatkowo warto wspomnieć, że barwa niebieska dominowała w obszarze równika i biegunów, a czerwień w okolicach pomiędzy nimi.Zdaniem badaczy taki wynik analizy świadczy o tym, iż w którymś momencie swojego istnienia asteroida przeleciała blisko Słońca. Ten moment najpewniej miał miejsce około 300 tysięcy lat temu. Gdy Ryugu zbliżyła się do Słońca, pod wpływem podwyższonej temperatury większość wierzchniej warstwy planetoidy, składającej się z materiału o barwie niebieskawej, została „przekształcona” w materiał o barwie czerwonawej.Hayabusa 2 pobrała z powierzchni asteroidy Ryugu zarówno czerwony, jak i niebieski materiał skalny. Oznacza to, że gdy tylko sonda dostarczy na Ziemię swoje próbki, uczeni będą w stanie dowiedzieć się na temat przelotu planetoidy w pobliżu Słońca jeszcze więcej.Hayabusa 2 powinna powrócić na naszą planetę już w grudniu tego roku. Oznacza to, że naukowcy nie będą zbyt długo czekać na jej zawartość.Źródło: Science , Foto. tyt. JAXA